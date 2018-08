Obwohl die Tennnisgilde Löffingen über eine tolle Anlage mit drei Sandplätzen und einem schönen Clubhaus verfügt, hat der Vereine Nachwuchssorgen. "Mehrere Mannschaften spielten auf Turnierniveau, leider hat sich dies verändert", bedauert Vorsitzende Bärbel Michel, die sich genau wie ihre Stellvertreterin Birte Meder über mehr junge Spieler freuen würde. Derzeit sind gerade noch eine Damen- und eine Männermannschaft an den Rundenspielen angemeldet. Eine Jugendmannschaft gibt es schon längere Zeit nicht mehr, doch gerade hier möchte Birte Meder etwas entgegen setzen. Sie lud jüngst 20 Kinder im Alter zwichen fünf und 15 Jahren zu einer Miniolympiade auf die Tennisplätze ein. Seit drei Jahren wird der Nachwuchs von den beiden ausgebildeten Trainer Mario Papa und Carsten Weismann aus Neustadt jeden Dienstag in zwei Altersgruppen trianiert.

Für das Turnier hat der Verein extra Kinder-Netze angeschafft. Der Spaß war groß und der Nachwuchs war mit viel Eifer mit dabei. Neben dem Spiel selbst gab es am Ende für alle ein gemeinsames Essen und jeder Teilnehmer erhielt eine Medaille.

Nicht nur mit dieser Aktion geht die Tennisgilde auf Nachwuchssuche, auch eine Kooperation zwischen der Grundschule besteht. "Dazu werden immer wieder Schnuppertrainings angeboten", informiert Birte Meder. Die stellvertretende Vorsitzende hat nun auch die Arbeit für die Jugend übernommen.

Derzeit seien die Nachwuchsspieler noch zu jung, doch hoffe man, bis in einem oder zwei Jahren wieder eine Jugendmannschaft anmelden zu können, so Birte Meder. Doch bis dahin werden noch weitere Kinder und Jugendliche gesucht, die Spaß am weißen Sport haben. Für die Kinder gibt es einen extra Kids-Jahresbeitrag in Höhe von 30 Euro, auch Kinderschläger können vom Verein gestellt werden. Schläger können auch von Erwachsenen gemietet werden. Somit kann jeder Interessierte erst einmal ausprobieren, ob ihm der Tennissport Spaß macht. Zum Üben und Einspielen stehen eine Ballwand und ein Minifeld zu verfügung. Die Tennisplätze können bis 18 Uhr im Waldbad gemietet werden.

Die Trainingszeiten für Kinder und Jugendliche sind immer dienstags von 15.30 bis 16.30 Uhr und von 16.30 bis 17.30 Uhr (altersabhängig). Montags ab 18 Uhr ist Training für die Hobbyspieler, dienstags und donnerstags ab 18 Uhr ist Damentraining angesagt und freitags ab 18 Uhr steht Jedermannstraining an.

