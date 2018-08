Nur noch wenige Tage sind es bis zum Start des 17. Löffinger Städtlefests am Samstag, 4. August. Dieses wird im historischen Stadtkern mit dem Sternmarsch durch verschiedene Musikkapellen eröffnet. Dann verwandelt sich Löffingen in eine bunte Bühne.

Das Programm

Das Städtlefest wird am Samstag, 4. August, um 16 Uhr mit einem Sternmarsch eröffnet. Am Sonntag lockt ab 11 Uhr das Oldtimertreffen und am Abend das Feuerwerk, am Montag die Sommerkinderparty. Der Shuttlebus fährt in alle Ortsteile, Bonndorf und Bräunlingen um 0.30 und 2 Uhr am Samstag, 22.30 und 23.30 Uhr am Sonntag und 23.30 und 0.30 Uhr am Montag.