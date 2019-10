„1200 Takte Musik in der Kirche“, unter diesem Motto steht das Kirchenkonzert der Stadtmusik Löffingen am kommenden Sonntag, 3. November, um 17 Uhr in der Löffinger Stadtkirche. „Es wartet ein Abend voller verschiedenster Klänge mit großen Werken“, verspricht Dirigent Thomas Epple. Etwa die Suite von Henry Purcell, ein abwechslungsreiches Werk in vier Sätzen. Das Stück „Erinnerung“ von Andreas Ludwig Schulte besticht durch das ausgiebige Hornsolo und ist für das Jubiläumsjahr ideal. Eindrucksvoll werden die Werke von Bert Appermont „Gebet“ und „Nun danket alle Gott“ von Johan Crüger sein. Ebenfalls feierlich ist das dreiteilige Werk „Jubilance“ mit dem lyrischen Mittelteil. Zum Schluss hat Thomas Epple „Shelterin Sky“ von John Mackey gesetzt, ein ruhiges Werk mit Tönen, die den großen Bogen des Firmaments bezeichnen. Zum Abschluss wird die Stadtmusik mit einer Choralbearbeitung von John Sebastian Bach Choral Nr 10 besinnliche Einblicke und hoffnungsvolle Ausblicke vertonen.

„Es werden 1200 Takte Musik in der Kirche sein, ein kirchenmusikalischer Ausklang des Stadtjubiläums, das sich langsam dem Ende zuneigt“, sagt Martina Lehmann, Sprecherin der Stadtmusik.

Mit dem traditionellen Kirchenkonzert beginnt auch der Verkauf des Kunstkalenders. Bereits zum sechsten Mal wird die Kooperation zwischen Stadtmusik und dem Haus Lebensheimat Früchte tragen. In diesem Jahr wurde der Kalender unter das Motto „Geburtstag der Stadtmusik – 300 Jahre“, gestellt. Entstanden sind wunderbare Impressionen der Bewohner, die sie mit viele Fantasie auf die Kalenderblätter brachten. Der Kunstkalender ist nach dem Kirchenkonzert auch beim Nikolausmarkt, an den Weihnachtsmärkten, im Laden Dies und Das, im Laden „Handgemacht“ in Bräunlingen, am Neujahrskonzert und bei allen aktiven Musikern unter kalender@stadtmusik-loeffingen.de erhältlich.