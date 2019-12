Nach dem Jubiläumsjahr der Stadt Löffingen anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung vor 1200 Jahren geht es im kommenden Jahr mit Feiern weiter. Das Jahr 2020 ist das Jahr der Vereinsjubiläen, was gebührend gefeiert wird. Bereits jetzt schon stehen über 40 Veranstaltungen im vorläufigen Veranstaltungskalender fest.

300 Jahre Stadtmusik: Mit 300 Jahren kann die Stadtmusik Löffingen aufwarten. Schon der Kunstkalender, der in Zusammenhang mit dem Haus Lebensheimat entstanden ist, zeigt in Bildern das Jahresereignis. Akustisch wird die Stadtmusik mit einem besonderen Jahreskonzert ihr Festjahr am 1. Januar eröffnen. Hierzu wurde der Solo-Posaunist Michael Wolkober eingeladen. Der Beginn des Neujahrskonzerts ist zwar erst um 20 Uhr, doch die Gäste sind schon um 19 Uhr zum Sektempfang eingeladen. Der zweite große Höhepunkt der Stadtmusik ist am 25. Januar terminiert, wenn das große Fasnetmusiktreffen ebenfalls in der Festhalle stattfindet. Dort ist ein Abend mit Fasnetmusik und einem Gaudiwettbewerb mit verschiedenen Musikkapellen geplant.

Der FC Löffingen kann ebenfalls feiern, der 100. Geburtstag steht bevor. Das Jubiläum selbst wird am 10. Juli mit einem großen Festbankett gefeiert. „Die Liebe am Fußball, Kameradschaft und Tradition, drei von vielen Begriffen, die prägend für den FC Löffingen sind“, kann man auf der Homepage lesen. Seit der Gründung 1920 ist für die Rothosen die Jugendarbeit ein wichtiger Baustein und Fundament des Vereins. Bei den vielen Jugendmannschaften steht bis heute nicht nur der Sport im Mittelpunkt, sondern auch Kameradschaft und Teamgeist. 100 Jahre Friedrich Knödler : 1920 wurde Friedrich Knödler geboren, der in Löffingen mit seiner Familie ab 1964 eine neue Heimat fand. Noch heute erinnert an der ehemaligen Stadtapotheke, welche die Ehefrau betrieb, eine Gedenktafel an den Künstler. Im Jahr 2012 war es der damalige Bürgermeister Norbert Brugger, der bei Eberhard Müller die Erinnerungstafel in Auftrag gab, um an den berühmten Sohn der Stadt zu erinnern. Knödlers imposante Werke sind im Rathaus und vielen Privathäusern zu bewundern. Knödler war nicht nur Künstler, sondern er liebte auch seine Wahlheimat Löffingen und vor allem die Löffinger Fasnet. An den Künstler und Lebenskünstler Friedrich Knödler möchte der Kunstverein Löffingen im Mai erinnern. Gleichzeitig möchte der Kunstverein seinen 20. Geburtstag feiern.

50 Jahre DLRG: Werner Lubrich war der Vater des DLRG Löffingens. Nachdem das Waldbad 1969 nach dem Umbau wieder eröffnet wurde, sollte auch die Sicherheit der Badegäste gewährleistet werden. So gründete der damalige Jugendleiter des Roten-Kreuzes Werner Lubrich nicht nur den DLRG Ortsverein, sondern er konnte auch zahlreiche Jugendliche vom Jugendrotkreuz für seine Idee begeistern. So wurde am 21. Juli 1970 das DLRG Löffingen durch Werner Lubrich gegründet, der zum technischen Leiter gewählt wurde. Vorsitzender war Bürgermeister Edmund Laufer. Heute ist das DLRG nicht mehr wegzudenken und nicht nur für die Sicherheit in Löffingen zuständig, sondern das DLRG wirkt mit den vielen Schwimmkursen auch der steigenden Ertrinkungszahlen von Kindern entgegen.