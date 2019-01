Beim Schulverbund Löffingen häufen sich nun die Termine. Am Freitag, 22. Februar, wird die Schule ihre Pforten zum Tag der offenen Tür von 14 Uhr bis 18 Uhr öffnen. Hier werden den Besuchern interessante Einblicke in das Schulleben und auch außerschulische Aktionen, sowie die Arbeitsgemeinschaften geben. Alle Fachbereiche werden Einblicke über Schülerleistungen bieten. Gespannt darf man auch sein, ob sich die Schulband oder andere Gruppierungen vorstellen werden.

Bereits am 8. Februar findet der Tanzabschluss statt. Diese hat schon eine lange Tradition, bereits in der Realschule wurden für die Zehntklässler Tanzkurse angeboten, die nun auch im Schulverbund stattfinden. Dabei geht es nicht nur um das Tanzen selbst, die Jugendlichen und ihre Umwelt lernen sich auch auf eine neue Weise kennen. Allein schon das festliche Outfit der Schüler erstaunt manchen Lehrer.

Am 13. und 14. März stehen die Anmeldetermine für die neuen Fünftklässler an. Die Anmeldungen sind für die Werkreal- und die Realschule am Schulverbund jeweils von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Sekretariat möglich. Am Mittwoch sind die Schüler mit den Nachnamen A bis K an der Reihe, am Donnerstag sind es die Buchstaben L bis Z. Die Schüler sollten bei der Anmeldung mit dabei sein, außerdem sind die Geburtsurkunden und die Grundschulempfehlung mitzubringen.

Eine wichtige Stütze des Schulverbunds ist der Freundes- und Förderkreis. Mit seinem Engagement sorgt er für eine gute und ansprechende Lernatmosphäre. Sowohl beim Tag der offenen Tür, als auch bei der Anmeldung der neuen Fünftklässler wird der Förderverein in Aktion sein. Zum einen, um die Besucher zu bewirten, zum anderen um Werbung für sich zu machen. Dank der zahlreichen Aktivitäten, welche die Kasse füllen, kann der Verein die Schule und Schüler mannigfach finanziell oder mit Anschaffungen unterstützen.