Herzlichen Glückwunsch zu ihrem Erfolg beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Lübeck. Wie beurteilen Sie diesen Bundeswettbewerb und ihren zweiten Platz?

Es war eine tolle Erfahrung in Lübeck, die mich weiterbringen kann. Vor allem habe ich wertvolle Tipps mit auf den Weg bekommen. Es war schon eine große Auszeichnung zum Bundeswettbewerb zu kommen. 22 Personen haben sich dem Wettbewerb gestellt, vier kamen aus Baden-Württemberg.

Vorausgegangen waren erste Plätze mit maximaler Punktzahl im Regional- und anschließend Landeswettbewerb. Waren Sie da vom zweiten Platz nicht etwas enttäuscht?

Überhaupt nicht, ich war stolz, überhaupt dabei sein zu können. Es war ein unvergessliches Erlebnis, dass mir zusätzlich Motivation und Inspiration auf dem Weg nach Amsterdam bringt.

Ja richtig, Sie haben ja ein Mammutprogramm hinter sich. Unmittelbar vor dem Abitur fuhren sie zur Aufnahmeprüfung nach Amsterdam, um am dortigen Konservatorium aufgenommen zu werden. Warum gerade Amsterdam?

An der „Amsterdam University of the Arts“ unterrichtet Arno Bornkamp, bei dem ich schon einige Meisterkurse belegt habe. Er ist nicht nur ein begnadeter Musiker und renommierter Lehrer, der seine Ausbildung mit der höchstmöglichen Auszeichnung abschloss. Außerdem sind wir auf einer Wellenlänge, da kann ich mich sowohl auf Kammermusik, als auch moderne und zeitgenössische Literatur freuen.

Wie muss man sich diese Aufnahmeprüfung am Konservatorium vorstellen und haben Sie schon eine Zusage zur Aufnahme?

Es ist schon eine Herausforderung, zumal ich die Prüfung wegen des Abiturs – zwei Tage danach – auf einen Tag legen musste. Diese gliedert sich in drei Teile, Theorie, Vorspielen und den mündlichen Teil. Zwar kann ich nicht sofort ins Bachelor-Studium einsteigen. Doch die Prüfer erkannten ein Potenzial und so werde ich im September in die Vorklasse aufgenommen. In diesem einen Jahr muss ich musikalisch in das sehr hohe Niveau, was gefordert wird, kommen.

Wie oft und wie lange üben Sie?

Eigentlich täglich bis zu drei Stunden, vor allem in den Vorbereitungsphasen. Dabei lege ich Wert auf ein konzentriertes Training.

Wie kamen sie denn zum Saxofonspiel und wie sieht ihre musikalische Laufbahn aus?

Das Saxofon ist ein Superinstrument und wird oft unterschätzt. 1840 hat es der Belgier Adolphe Sax erfunden, um die Klangfarbe in den Orchestern zu erweitern. Ich selbst habe mit neun Jahren 2010 bei Daniela Wahler von der Jugendmusikschule angefangen, dies war ein absoluter Glücksfall. Um das gemeinsame Orchesterspiel zu lernen, war ich bis nach dem Neujahrskonzert bei der Stadtmusik Löffingen. Eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Einzelunterricht habe ich seit 2015 bei Götz Ertle. Zusammen mit Ariane Aartsen habe ich mich auf das Gebiet der Kammermusik gewagt, was ich wahnsinnig toll finde.

Sie sprechen die Saxofon-Literatur an. Eigentlich wird diese doch meist im Jazz-Bereich und der zeitgenössische Literatur gesehen.

Das Saxofon gehört zu beiden, es bietet Kraft und Volumen wie das Blech, die Virtuosität wie das Holz und die gesangliche Schönheit wie die Streicher. Vor allem die beiden Pioniere Sigurd Rascher und Marcel Muehl haben die Musikwelt vom Saxofon begeistert. Das Saxofon ist also in beiden Genres zuhause, wobei in klassischen älteren Orchesterwerken das Saxofon mit als Solopart steht.

Was sind Ihre Berufswünsche und musikalischen Träume?

Mein größter Traum wäre derzeit neben meinem Altsaxofon noch ein altes Sopransaxofon zu haben, um auch die Klangvielfalt erleben zu können. Auf einem alten Instrument zu spielen, bedeutet auch die Seele des Instruments herauszufordern. Doch leider reicht das Geld nicht, vielleicht findet sich ja ein Sponsor. Beruflich möchte ich gerne in die Musikwelt einsteigen. Meine Liebe zum Saxofonspiel an Schüler weiter zu geben, in einem Orchester oder Ensemble zu spielen. Doch nun steht erst einmal die Ausbildung in Amsterdam an.

Zur Person Lisa Schreiber aus Löffingen ist 18 Jahre alt und hat gerade ihr Abitur am Kreisgymnasium Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt als beste Absolventin hinter sich. Als Spielerin und Mentorin der Stadtmusik Löffingen hat sie bereits viele Erfahrungen gesammelt, die sie nun in einem Studium am Konservatorium in Amsterdam entsprechend umsetzten möchte. Erst im letzten Jahr hat Lisa Schreiber an der Musikakademie in Staufen erfolgreich das Musikerleistungsabzeichen in Gold abgelegt. Ihr berufliches Ziel ist später mit ihrer Musik auch den Lebensunterhalt bestreiten zu können. (pb)

