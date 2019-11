Keine leichte Aufgabe hatten Maritta Moosmann und Andrea Burger bei der Standprämierung des Löffinger Nikolausmarktes. Als Sieger wurde der Stand des Vereins zur Erhaltung der Weiler Kapelle ausgezeichnet. Den Stand hatte der Schriftführer des Vereins, Roland Stefan, gebaut, die Mitglieder unter der Vorsitzenden Annette Hilpert schmückten ihn weihnachtlich mit Lichtern, Sternen, Reisig und vielem vorweihnachtlichem Zubehör. Der Stand des Hauses Lebensheimat mit vielem weihnachtlichen Holzdekor und der Weihnachtsstand von Georg Knecht kamen auf Rang zwei und drei.

Seit 2001 gibt es die Standprämierung

2001 wurde diese Standprämierung eingeführt, um mit dem Erlass oder Teilerlass der Standgebühr einen Anreiz für eine adventlich-kreative Standdekoration zu sorgen. So manche Teilnehmer wie die Landfrauen als Wichtel oder der Flädlesuppenclub mit ihren Nikolausmützen putzen sich auch hinter dem Stand mächtig heraus. So kreativ und abwechslungsreich war auch das Angebot. Renner waren wieder die Waffeln, hier gab es lange Warteschlange, so auch beim Jugendblasorchester. Zwölf Eimer Teig. jeder mit einem Kilogramm Mehl und Eier, wurden in den Waffeleisen gebacken.

Die Herren des Flädlesuppenclubs Karl Binder, Daniel Griesser, Mathias von Dungen, Wolfgang Keller und Joe Kuttruff. hatten zuvor für die 176 Pfannenkuchen 12,5 Liter Milch, sieben Kilogramm Mehl und 111 Eier verarbeitet. Backen von Linzertorte und Springerle war beim Fanfarenzug angesagt, Springerle, Kartoffelchips und Schokobananen gab es bei den Landfrauen, kreativen Taschen und Adventsgestecke gehörten zum großen Angebot der Weiler Kapelle. Gestrickte Socken für den Winter und Likör warteten beim Stand des Altenheims, Holzartikel und Genähtes bei der Lebensheimat, Schupfnudeln und Waffeln bei den Burgkeilern, Sandwich bei der Grundschule, Brötle und Selbstgemachtes bei den Ministranten, bei den Großwaldhexen Bratapfelglühwein und Linzertorte, Crêpes beim HSS, auf Herzhaftes setzte das FC Clubhaus und die Metzgerei Butsch mit Grillwürsten, Wild kam aus Bonndorf, dazu Pizza und Spieße von Melo und Olga, Georg Knecht war mit seiner Holzweihnachtsdeko vertreten, dazu gab es Kunsthandwerk aus Ecuador, Schafffelle von Franziska Rehm, Honigprodukte von Sabine Kapler, Schwarzwald Mode, Kaffee aus der Seppenhofer Rösterei, Erzgebirgische Volkskunst im Naschwerk und bei der Rettungshundestaffel Löffingen Spielmöglichkeiten für Kinder, Infos und für die Vierbeiner manche Streicheleinheit.