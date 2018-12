Traditionell wird das Jahr in Löffingen mit dem Neujahrskonzert am Abend des 1. Januar eröffnet. In diesem Jahr hat das Konzert allerdings noch einen tieferen Grund, denn es sind die Musiker, welche sich auch auf das Jubiläumsjahr einspielen. Dirigent Thomas Epple will mit dem Sinfonischen Blasorchester mit atemberaubenden Klängen, festlichen Tönen und niveauvoller Konzertliteratur für die Jubiläums-Eröffnung beeindruckende Akzente setzen. Das Vororchester wird durch die Oboesolistin und Ausbilderin Annalena Groß geleitet.

Für die Jüngsten hat Annalena Groß Unterhaltungsstücke ausgewählt, im Mittelpunkt "Trombo Mambo", hier glänzt Julian Binder als Solist mit der Posaune. Iris Gojowczyk hat die Leitung des Jugendblasorchesters inne. Die aus Aasen stammende Saxofonistin und Musiklehrerin hat mit ihrer Liebe zur Musik die Jugendlichen angesteckt. Gespannt darf man auf das Konzertwerk von Jacob de Haan "Klezmania" sein. Nicht nur mit diesem bekannten hebräischen Lied "Hava Nagila", sondern auch mit dem israelischen Lied "Shalom Chaverim" und den traditionellen jüdischen Volksliedern in "Hanukkah Holiday" setzt sie auf jüdische Klänge.

Dirigent Thomas Epple wird mit dem Orchester einen feierlichen Start mit "Jubilance" durch virtuose, flotte Melodien und dynamisch breit orchestrierte Kontraste setzen. Es folgt das jüdische Totengebet "Kaddisch", ein grandioses Werk der Oberstufe. In eine ganz andere Welt führt das Werk "Das große Tor von Kiew", welches als letzten Satz mit gewaltigen Klängen und einem beachtlichen Reichtum der Klangfarbe Bilder einer Ausstellung in Erinnerung an Viktor Hartmann beschreibt. In die Welt der Klassik, dem Musical "Anatevka" führen die jüdisch-musikalischen Klänge mit dem anspruchsvollen Werk "Symphonic Dances from Fiddler on the Roof". Es sind die zahlreichen Tänze, welche Ira Hearshen als Basis ihrer Tanzsuite mit den melancholischen Aspekten in den Vordergrund gestellt hat. Auch an den Schluss setzt Epple ein gigantisches achtminütiges Werk "Klezmer Classics" von Johan de Meij. Hier wird die jüdische Kultur vor allem in Osteuropa vertont. Fünf Klassiker hat Johan de Meij in seinem Klezmer-Repertoire in ein farbenreiches Klangbild getaucht.

Das Neujahrskonzert beginnt am 1. Januar um 20 Uhr in der Löffinger Festhalle.