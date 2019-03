Trotz des Schienenersatzverkehrs und somit einigen Änderungen in der Löffinger Fastnacht gab es diesbezüglich keinerlei Probleme. Verzichtet werden musste auf das Narrenschauspiel am Schmotzigen Dunschdig und auf den Umzug des Narrensamens, die gleich zur Kinderfasnet in die Festhalle kamen. "Es war eine tolle Fastnacht mit vielen kreativen Ideen des närrischen Volks, vom Schmotzigen Dunschdig, über den großen Umzug bis hin zur Hexentaufe", so Sven Seidel.

Viel los auf Latscharieplatz

Nicht nur er, auch Bergmeister Tobias Link und knapp 100 Fastnachts-Fans kamen auf den Latscharieplatz, um hautnah beim Fällen des Narenbaumes und der Verlosung der 20-er mit dabei zu sein. Für den Forstwirt Martin Rappenegger war es kein leichtes Amt, den 28 Meter hohen Narrenbaum bei starken Windböen punktgenau zu fällen. Doch genau in einer Windpause fiel der Narrenbaum mit dem 20-er Schild punktgenau. Noch vor Ort wurde er zerkleinert und auf den Wagen aufgeladen. Dann hieß es abwarten, was die drei 20-er Glücksgöttinnen Helen Halbig, Anna-Maria Krupp und Aline Zemann aus dem Glückskorb mit den 3000 Losen zogen. Der Narrenbaum geht nach Bachheim zu Aron Scherzinger. Auch der zweite Preis, Eintrittskarten für das Badeparadies, geht nach Bachheim zu der Fasnachtgruppe Hibi-Schibi-Gipsergesellschaft. Einen Segelflug gewann Daniel Fürderer aus Waldhausen. 30 Preise wurden ausgelost, alle von Löffinger und Hochschwarzwälder Geschäften und Gönnern den 20-er gespendet. Ordentlich zu lachen gab es, als Max Burger vom gleichnamigen Auto- und Handwerksbetrieb ein Handwerker-Set gewann.

In Löffingen haben die 20-er während der Fastnacht eine Sonderrolle, die am gestrigen Sonntag mit dem Abbrennen des Fasnetfunkens endete. Begonnen hat das Sonderrecht am Schmotzige Dunschdig, als die 20-er den Narrenbaum stellten und unter der großen Narrenschar auf die Laterne und die Löffinger Fasnet vereidigt wurden. Seit 1927 gibt es diesen Schwur auf die Laterne. Den Sonderstatus haben die Löffinger 20-er seit 1914, 1934 bekamen auch die Mädchen diese Sonderstellung.