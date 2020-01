Großen Wert legt die Stadtmusik Löffingen auf den Nachwuchs. Für ihre Blasmusikschule wurde die Stadtmusik schon als Vorzeigeorchester ausgezeichnet. Beim Neujahrskonzert zeigten die jungen Musiker vor großer Kulisse wieder ihre Klasse.

1993 legte der damalige Dirigent Wolfgang Laufer die Basis für eine umfangreiche und nachahmenswerte Jugendarbeit. „Nicht mit dem allgemeinen Strom schwimmen, sondern mit Qualität dagegen“, so seine Devise. Als 1999 Dirigent Thomas Epple den Taktstock übernahm, fuhr er nicht nur diese Bahn weiter, sondern gemeinsam mit den Verantwortlichen im Jugendbereich wurden Akzente gesetzt. Mit der Bläserschule und einem ausgeklügelten Ausbildungskonzept hat die Stadtmusik Weichen für die musikalische Zukunft gestellt, die immer wieder Früchte trägt.

So sitzen beim Neujahrskonzert traditionell auch das Vororchester und das Jugendblasorchester auf der Bühne, um sich vor großem Publikum zu präsentieren.

Das Jugendblasorchester in den „Vor-Fußstapfen“ des symphonischen Blasorchesters wurde von Thomas Epple dirigiert, da Leiterin Iris Gojowczyk erkrankt war. Auch für Dirigent Thomas Epple ist der Nachwuchs von großer Bedeutung, sodass er immer wieder im Notfall den Taktstock übernimmt. „A Million Dreams“ stand bei den 22 Musikern auf dem Programm aus dem Musicalfilm „The greatest Showman“. Nicht nur dieses inspirierende Lied über die Verwirklichung der Träume hatte hier Gewicht, hier konnten sich auch die unterschiedlichsten Instrumente sehr gut positionieren. Mit zarten oder kraftvollen Passagen passte dies gut zum Jubiläumsjahr. Rock und Pop war bei „Shape of You“ angesagt mit den bekanntesten Hits von Ed Sheeran. Neben dieser schwungvollen Version für Blasorchester ist hier das Schlagwerk äußerst effektvoll zu hören, das den rhythmischen Puls und die eingängigen Melodien untermauert. Bryan Beck ist ein bekannter Komponist und Arrangeur, der „Flash“ komponiert hat. Eine interessante Geschichte, welche spannende Parts zusammenfasst.

Das Vororchester präsentierte Annalena Groß. Mit „Dragonfire“, einer originalen Komposition von Paul Lavender, konnten die jungen Musiker so dramatische Musik in leichter Form präsentieren. Mit „Call oft the Buffalo„ erzählt Komponist Gerald Oswald die Geschichte um den Medizinmann Buffalo. Gesänge und Klänge der Trommel präsentieren die Weite der Prärie.

Beide Orchester durften nicht ohne die Zugaben von der Bühne, dafür sorgte das Publikum mit herzlichem Applaus.