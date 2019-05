Nicht nur die Mütter wurden mit kleinen süßen Leckereien beim Muttertagskonzert überrascht, auch der Nachwuchs der Stadtmusik hatte so manches kleine musikalische Geheimnis mitgebracht. Die Jüngsten sind die Mädchen und Jungen des Vororchesters. Unter der Leitung von Annalena Groß, die in Mainz studiert, gab es musikalisch aus Infintiy die Grüße von den Mainzelmännchen. Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen drückten den Löffinger Nachwuchsmusiker die Daumen bei diesem attraktiven Marsch mit der eingängigen Melodie. Sicherlich schadet es nicht, Aurora, die griechische Göttin der Morgenröte, mit an der Seite eines Jubiläumskonzerts zu haben. Ihr galt die Aufführung der Löffinger Talente, eine musikalische Reise durch die Dunkelheit der Nacht bis zur fantasievollen Morgenröte, die vom Osten sich über alle Kulturen der Welt erstreckt.

Das Jugendblasorchester setzte mit Iris Borowczyk mit „Radioaktive“ der amerikanisch Rock-Band Imagine Dragons auf Hits. Der Song wurde mit gleich zwei Grammys ausgezeichnet und durch die Pop-Geigerin Lindsay Stirling als You Tube-Performance nochmals in den Mittelpunkt gesetzt. Schon mit diesem Alternativrock-Opener machte das Jugendblasorchester Appetit auf mehr . Das musikalische Hauptgericht war der Hit „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper aus dem Film „A star is born“.

Ein Song der eine Solomelodie für Flöte, Hörner und Saxofone sanft erklingen lässt, bevor das gesamte Orchester sich präsentieren kann. Auch hier hatte die Dirigentin auf ein Stück gesetzt, welches gleich mehrfach mit Golden-Globe, Grammy und Oskar ausgezeichnet wurde. Beim musikalischen Dessert waren die Solisten Robin Frey, Louis Hettich, Moritz Hofmeier, Benedikt Lauble und Dominik Vogt gefragt. „Happy“ von P. Williams stand auf der Speisekarte des Jugendorchesters. Pure Lebenslust versprühen diese Soul-Klänge. Der Hit verfehlte auch in Löffingen seine Wirkung nicht.