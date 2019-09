Als besonderer Gast war die Löffinger Trachtengruppe beim Fest zum 70-jährigen Bestehen der befreudenten Trachtengruppe in Klippan in Südschweden eingeladen. „Ein unvergessliches Erlebnis“, wie Vorsitzender Rudolf Nägele informiert, „mit Tanz- und Trachtengruppen aus ganz Südschweden zu tanzen und sich auszutauschen“. „Manche Gruppen hatten einen Anfahrtsweg von über 120 Kilometer“, erklärte Nägele, „vor allem als wir gemeinsam getanzt haben.“ Die Löffinger hatten als Gastgeschenk den Tanz „Bauernmadl“, einen Kreistanz, mitgebracht. Bereits im Vorfeld hatte der Tanzleiter Thomas Haag die Tanzanleitung und die Musik nach Schweden geschickt, sodass man beim Jubiläum gemeinsam das Publikum erfreuen konnte.

Wie die Löffinger haben auch die Schweden Nachwuchsprobleme. Dies führt auch zu Engpässen bei Paartänzen und so ist heute der paarunabhängige Tanz auf dem Vormarsch. Vor allem die Kommunikation unter den verschiedenen Trachten- und Volkstanzgruppen aus Dänemark, Norwegen und England sei eine Bereicherung gewesen, so Nägele.

Doch nicht nur dieses Fest wird den Löffingern in Erinnerung bleiben, die schwedischen Freunde hatte ein abwechslungsreiches Programm für ihre Gäste zusammen gestellt. Vom Besuch des Nilson-Museums, Picknick am Meer, Fischessen, Besuch des Nationalparks bis zur Elch Safari reichte das Programm.

Die Freundschaft mit der schwedischen Tanzgruppe besteht seit 1985. Damals waren die Gäste aus Klippan auf Deutschlandtour und suchten noch eine Anlaufstelle, die sie bei der Löffinger Trachtengruppe fanden. Schon ein Jahr später folgte der Gegenbesuch und so waren die Schweden schon vier Mal in Löffingen und die Löffinger nun zum dritten Mal in Schweden. Die nächste Einladung hat Rudolf Nägele schon ausgesprochen und hofft, dass die „Amatörernas Flokdanslag“ aus Klippan zeitnah das Baarstädtchen besuchen. „Die Chemie stimmt und wir waren sofort wieder wie bei unseren Freunden zuhause“, so das Fazit der Löffinger Trachtengruppe mit Blick auf den Kulturaustausch. Der Verein „Klippan Amatörerna“ wurde am 30. September 1949 auf Initiative der Opernsängerin Emile Stiebel gegründet. Zum 70. Geburtstag des Vereins wurde auch die Gründerin vorgestellt.