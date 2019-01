Die Besucher des Neujahrskonzerts der StadtmusikLöffingen konnten nicht nur die Musik genießen, sondern auch die Bilder des neuen Kalenders bestaunen. Wie schon in den vergangene Jahren haben die Bewohner des Hauses Lebensheimat gemeinsam mit den Musikern das Thema des Konzerts "jüdische Klänge" umgesetzt. Diese Bilder wurden während des Konzerts immer wieder präsentiert, fantasievolle Gedanken, welche die jüdische Musikthemen auch optisch untermauern sollten. So wurde "Symphonic Dances" aus "Der Fiedler auf dem Dach", die Musik aus dem Musical Anatevka, von den Bewohnern als Menschkreis gemalt, in dessen Mitte ein Pferd steht. Wunderbar setzten sie auch die Klezmer Classics um, tanzende Menschen, im Sinne der traditionellen jüdischen Hochzeitstänze. Auch die Geige im blauen Umfeld oder Menschen im Notenwald war zu bewundern.

Gleichwertige Partner

Mit dem Kauf dieses Kalenders wird die Kooperation zwischen dem Haus Lebensheimat und der StadtmusikLöffingen unterstützt. Dabei geht es nicht nur um diese künstlerische Zusammenarbeit, sondern auch darum, den Bewohnern die Teilnahme am kulturellen Leben der Stadt Löffingen zu ermöglichen. Bei den Konzerten, so auch beim Neujahrskonzert, sind unter den Zuhörern auch immer wieder Bewohner des Hauses Lebensheimat zu finden. Aber auch die Stadtmusik profitiert von der Zusammenarbeit, die Musiker erhalten einen hautnahen Einblick ins Haus Lebensheimat und können so die Bewohner als gleichwertige Partner in Augenhöhe wahrnehmen.

"Es ist eine Bereicherung, mit den Bewohnern diesen Kunstkalender zu erstellen", erklärte die stellvertretende Vorsitzende Bianca Zipfel. Die geschäftsführende Vorsitzende der Stadtmusik, Sarah Kessler, unterstrich: "Es ist erstaunlich, mit welcher Freude und Begeisterung die Bewohner bei diesen Aktionen mit dabei sind".

Die noch wenigen übrigen Kalender können unter der E-Mailadresse kalender@stadtmusik-loeffingen.de, in der Tourist Information und im Kaffee Naschwerk erworben werden.