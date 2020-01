Löffinger Stadt- und Ortschaftsräte gehören seit Jahren zu den Teilnehmern beim Alpencup, so auch beim 47. Alpencup, der in Balderschwang, Hittisau, Riefensberg und Sibratsgfäll im Bregenzer Wald ausgetragen wurde.

In diesem Jahr ging es für die Löffinger Teilnehmer auf die anspruchsvolle Piste, um das Baarstädtchen im Riesenslalom würdig zu vertreten. Manfred Furtwängler, Bruno Hensler, Joachim Streit, Sebastian Butsch und Martin Lauble schlugen sich bei der großen Konkurrenz achtbar. 40 Mannschaften und 250 Läufer gingen beim Riesenslalom, Langlauf oder in der Kombination auf die Piste und 92 Sportler auf die Loipenspur.

Die Löffinger Martin Lauble, Sebastian Butsch und Joachim Streit gingen auch als Mannschaft an den Start. Am Ende siegten der Spaß und die Freude am gemeinsamen Wintersport. Die besten alpine Skiläuferin kam aus Furtwangen, es war Anja Siedle. Mit von der Partie waren auch die Bürgermeister Christina Werdel aus Schönwald, Jörg Frey aus Schönbach und Alexander Schönemann aus Bernau.

Wie im vergangenen Jahr, hatte man auch heuer wieder zusammen mit den Hochschwarzwälder Mannschaften aus Lenzkirch, Wutach und Ühlingen-Bikendorf einen Bus gechartert. Auf der Fahrt konnte sich kommunalpolitisch ausgetauscht und der Gemeinschaftssinn der Hochschwarzwälder gestärkt werden.

Der Alpencup soll nicht nur ein sportlicher Wettkampf sein, sondern die Kommunalpolitiker sollen sich ganz ungezwungen austauschen können. Hierzu diente der Festabend mit Livemusik und der Siegerehrung der Disziplinen Langlauf und Riesenslalom. Der Langlauf wurde als Nachtlanglauf bei Flutlicht durchgeführt, auch danach lockte eine Winterparty.

Bereits jetzt schon steht für die Hochschwarzwälder Teilnehmer fest, auch im kommenden Jahr beim 48. Alpencup in Weißensee in Kärnten mit dabei zu sein.