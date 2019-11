Mit Frederic Hormuth geht das Löffinger Kleinkunstjahr der KuTipp-Reihe 2019 zu Ende. Der Kabarettist, Musiker und Autor will am Freitag, 15. November, um 19 Uhr im Gebertsaal das Löffinger Publikum mit seinem politischen Kabarett mit satirischem Wortwitz und frechen Songs am Piano begeistern. „Bullshit ist kein Dünger“, lautet der Titel seines neuesten Programms.

Der „Buzzer“, so sieht sich der Kabarettist, findet den Bullshit überall. Da hilft nur ein roter Notaus-Schalter im bekloppten Alltag und natürlich kabarettistische Erste Hilfe mit lindernden und hochdosierten Gags und Songs. Frederic Hormuth widmet sich auf der Bühne der aktuellen Tagespolitik, aber auch der Frage, wie alles so weit kommen konnte. Überall werde so viel Mist geredet, so kommt Frederic Hormuth, der Buzzer, ins Spiel. Der Spaßprofi hat nicht nur die Lösung, sondern heilt die Besucher auch augenzwinkernd, um gegen diesen Bullshit in Zukunft immun zu sein.

Frederic Hormuth ist in Löffingen kein Unbekannter. Schon 2014 und 2017 begeisterte der Spaßmacher die Baarstädtler und KuTipp-Freunde bei seinen lustigen Auftritten auf der Kleinkunstbühne.

Der Kabarettist Frederic Hormuth wurde schon mehrfach ausgezeichnet. So ist der Träger des Kleinkunstpreises des Landes Baden-Württemberg, des Passauer „Scharfrichterbeils“, des Münchner „Kaktus“ und des „Schwarzen Schafes vom Niederrhein„.

Nach dieser Aufführung ist erst einmal die Winterpause im Löffinger Kleinkunstprogramm angesagt. Am 14. März geht es mit der dritten großen Lachnacht in der Löffinger Festhalle weiter.

Ermäßigte Karten für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf unter der Telefonnummer 07654/802 72 oder per E-Mail unter info(@)loeffingen.de, ferner bei den Tourist-Informationen der Hochschwarzwaldes Tourismus GmbH, aber auch an der Abendkasse.