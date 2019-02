Die evangelische Kirchengemeinde Löffingen lädt immer wieder zu kleinen musikalischen Leckerbissen ein. So auch am kommenden Samstag, 9. Februar. Zu Gast ist das Musikerduo "Marmor". Mit der Klarinette und dem Fagott werden Theresa und Maximilian Braisch aus Trossingen zu einer kammermusikalischen Andacht einladen. Beide Musiker sind freiberuflich in verschiedenen Ensembles tätig und entwerfen seit vier Jahr eigene Programme für den kirchlichen Raum. Dabei möchten sie neben der reinen Musik auch thematische Inhalte vermitteln.

In Löffingen werden sie mittels Musik aber auch in Texten der Frage nachgehen "Ist Gottes Vorbild nachahmbar? Sein Wille erdentauglich und umsetzbar?" Musik modern oder historisch, dazu Geschichten mit und über Gott, Episoden aus dem wirklichen Leben, biblische und heutige Texte – all dies wird es in diesem Programm geben. Als Duett zeigen sie ein vielseitiges Repertoire, teils auch mit eigenen Arrangements, welches die Kombination der beiden Instrumente – der Klarinette und dem Fagott – in einem großen Facettenreichtum aufzeigt.

Das Ehepaar ist ein Musikerpaar mit Leidenschaft und Können und so führte der Weg ihrer Konzertreisen nach Schweden, Moldawien, Rumänien, Kosovo, Italien, Südfrankreich, hier nahmen sie auch die unterschiedlichsten Musikeindrücke auf, um sie dann mit in ihr ansprechendes Programm einzuweben.

Die 31-jährige Theresa Braisch stammt aus Brandenburg. Bereits mit neun Jahren widmete sie sich dem Klarinettenunterricht. Nach dem Diplom an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt führte sie der Weg als Solo-Es- und Bass-Klarinettistin durch Europa und Asien. Maximilian Braisch kommt aus Berlin und begann mit elf Jahren das Spiel auf dem Fagott. Das Musikstudium brachte den 26-Jährigen nach Klausenburg/Cluj-Napoca, Freiburg und Stuttgart.

Die kammermusikalische Andacht findet am kommenden Samstag, 9. Februar, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Löffingen statt.