Auftakt zu drei Festtagen: Das Löffinger Städtlefest wird am heutigen Samstag, 4. August, um 16 Uhr mit dem musikalischen Sternmarsch der Musikvereine eröffnet. Seit Donnerstag sind die Vereine dabei, die Kirchstraße vom Rathausplatz bis zur Einmündung in die Hauptstraße am Gasthaus Sonne und bis zum Kinderspielplatz mit urigen Buden, toll geschmückten Garagen, charmanten Lauben und herrlichen Ständen zu einer Festmeile zu verwandeln. Die 18 Vereine aus Löffingen und dem Ösch werden dabei mit kulinarischen Angeboten, Musik und verschiedenen Angeboten nicht geizen.

Das Kulturprogramm ist nicht weniger vielfältig, interessant und spannend, hier kommen alle Musikfans, egal welchen Genres, auf ihre Kosten. Besonderen Wert hat man auf die Sicherheit gelegt, dies beginnt beim Sicherheitspersonal, geht über den Jugendschutz und führt direkt zum Heimfahrservice. Der Shuttlebus fährt durch das Löffinger Ösch bis nach Bräunlingen, Bonndorf und Rötenbach.

Gleich zwei Bühnen, die Hauptbühne vor der Kirche und an der Volksbank, sind die Plattformen der Musik- und Showkünstler von Gaukler, Sängern bis hin zu Akrobaten. Doch auch zahlreiche mobile Auftritte gehören hier dazu, sodass an jeder Ecke und auch in den Lauben etwas geboten wird. "25 Live-Auftritte und Platzkonzerte wird es über die drei Tage geben", informiert Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke.

Das Löffinger Städtelfest punktet gleich mehrfach durch das große Angebot, die verschiedenen Vergnügungsmöglichkeiten und auch durch die besondere Atmosphäre im historischen Stadtkern. Ergänzt wird das Ganze durch das Feuerwerk am Sonntagabend, das Katerfrühstück in der Samstagnacht, die Sommerkinderparty am Montag und das Städtbähnle.

Feiern, flanieren, genießen heißt es vom Samstagnachmittag bis Montagabend im Baarstädtchen Löffingen.

