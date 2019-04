von SK

Im Baarstädtchen Löffingen ticken die Uhren etwas anderes. So feiern die Hexen die Walpurgisnacht nicht etwa in der Nacht zum 1. Mai sondern am Fastnachtsmontag, dafür lädt die Narrengruppe zum Zeitpunkt der Walpurgisnacht, wenn die Hexen um den Großen Brocken im Harz fliegen, zum Frühlingsfest. Die Stimmung im Baarstädtchen dürfte nicht weniger gut sein, ganz im Gegenteil, denn zum Frühlingsfest hat man gleich drei hochkarätige Bands eingeladen, wie Hexenchef Jörg Ganter erklärt.

Mit viel Musik in den Mai

Am Abend des 30. April wird das Original Schwarzwald Quintett zum Tanz in den Mai aufspielen. Sechs Vollblutmusiker, die von der fetzigen Volksmusik, über Schlager, Party-Musik bis hin zum deftigen Rock und schwierigsten Soli aufspielen. Getreu dem Motto „Von der Polka bis zum Rock“. Am Mittwoch, 1. Mai, startet dann das 12. Frühlingsfest mit dem Frühschoppenkonzert von den „Fidelen Breisgauer“, eine bekannte Musikformation, die sich ganz der Böhmisch-Mährischen Blasmusik verschrieben hat. Am Nachmittag ist die Gruppe „Most“ zu hören. Das sind leidenschaftliche Musiker, die sich nicht etwa dem Getränk Most widmen, sondern handgemachte „Musik ohne Strom“ servieren.

Bekannt ist die Löffinger Hexenküche weithin, etwa beim Hexenball. Beim Frühlingsfest werden die Löffinger Hexen mit ihren Frauen für kulinarische Genüsse sorgen. „Moderate Preise und dazu freien Eintritt an beiden Tagen“, verspricht der Hexenchef. Gefeiert wird natürlich in der Löffinger Hexenscheune im Maienland hinter dem Mailänder Tor, die wieder zu einem urgemütlichen Hexen-Treff umfunktioniert wird. Wohin man blickt, sind die Hexenutensilien zu sehen, ob an der Decke schwebend, an den Wänden, auf den Tischen, an der Bar, in der Hexenküche oder am Hexenstammtisch. Für die Kinder wird es vor der Scheune wieder viele Spielmöglichkeiten geben.