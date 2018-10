Gleich zwei Termine stehen für die Kinder beim Löffinger Kinderferienprogramm in den Herbstferien an: Am Dienstag, 30. Oktober, wird um 10 Uhr im Saal der Tourist-Info gebastelt. Mit Naturmaterialien sollen lustige Löwenbilder für das Kinderzimmer entstehen.

Am Freitag, 2. November, gastiert die Freiburger Puppenbühne. Um 16 Uhr wird hier "Kasper und der Pirat der sieben Meere" aufgeführt. Eine spannende Seeräuber-Abenteuergeschichte mit Kasper und dem pfiffigen Hund Bello. Das Besondere der Freiburger Puppenbühne sind nicht nur die wunderbaren Geschichten, sondern die liebevolle Ausstattung der Bühne und die die Handpuppen. Seit über 30 Jahren hauchen diesen fantasievollen Puppen Johannes und Karin Minuth, seit 2017 unterstützt von Sohn David, ein professioneller Puppenspieler, den Figuren Leben ein. Nun führt die Geschichte in den Hafen von San Sansibar, denn der Pirat kehrt mit einem großen Goldschatz in das Königreich zurück. Zur Belohnung möchte der Seeräuber die Tochter des Königs zu Frau. Nur gut, dass Kasper und seiner schlauer Hund Bello dies zu verhindern suchen.

Für die Jugendlichen steht der Jugendraum in der Festhalle offen. "Freetime" für Jugendliche von elf bis 18 Jahren heißt es montags von 18 Uhr bis 20 Uhr und freitags von 17.30 Uhr bis 21 Uhr. "Kids-Treff" (acht bis elf Jahre) ist immer freitags von 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Während dieser Öffnungszeiten können die Jugendlichen Billard, Air-Hockey und Tisch-Kicker spielen, Musik hören oder einfach nur chillen. "Es gibt keine Verpflichtungen", informiert Jugendreferentin Corinna Kurfürst.

Die Jugendreferentin sucht ehrenamtliche Erwachsene, welche in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, vor allem bei Aktionen und Projekten, bereit sind zu helfen. Wer sich hier einbringen möchte, kann sich bei Corinna Kurfürst melden unter der Telefonnummer 0160/967 560 37 oder jungdraum@jr.loeffingen.de oder einfach während der Öffnungszeiten vorbeikommen.

