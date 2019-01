Auch nach über zwei Wochen ist die Ursache des Brands der Zimmerei Sibold im interkommunalen Gewerbegebiet in Löffingen noch nicht ermittelt. Zimmermeister Rainer Sibold, der in Nacht auf den 5. Januar seine berufliche Grundlage durch den Großbrand verlor, ist zum Abwarten verurteilt.

Großbrand in Löffinger Zimmerei: Ursache ist weiterhin unklar

Der Brand

In der Nacht auf den 5. Januar vernichtet ein Großbrand die Zimmerei von Rainer Sibold im interkommunalen Gewerbegebiet in Löffingen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf knapp unter einer Million Euro. Trotz dem schnellen Einsatz von 150 Feuerwehrleuten aus der ganzen Region in der Unglücksnacht konnte ein Vollbrand nicht verhindert werden, die Zimmerei brannte vollständig nieder. Inventar, Werkzeuge, Fahrzeuge und Material wurden dabei komplett vernichtet. Glücklicherweise konnte von den Feuerwehren das Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. (pb)