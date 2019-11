von Thomas Schröter

Die Wutachschlucht bekommt ein einheitliches, kreisübergreifendes Rundwegekonzept: Diese Idee, die bei der im Jahr 2014 abgehaltenen Zukunftswerkstatt „Zukunft Naturraum Wutachschlucht“ geboren und im zeitlichen Nachlauf weiterentwickelt wurde, wird jetzt Realität. Ein professionelles externes Büro hat im Auftrag des Landes sowie der an dem Projekt beteiligten Landkreise, Städte und Gemeinden in enger Abstimmung mit allen Beteiligten ein Wegekonzept entwickelt, das insgesamt zehn Rundwanderwege rund um die Naturschutzgebiete Wutachschlucht und Wutachflühen umfasst.

Im Bereich Löffingen finden sich mit der Dolinentour und dem Drei-Schluchten-Pfad zwei dieser zehn Rundwanderwege, die einheitlich beschildert werden und mit denen die Schluchten künftig besser mit den umgebenden Hochlagen und den Ortschaften verbunden und über den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen werden sollen. Mit dem Wegekonzept soll einerseits auf die Bedürfnisse von Zielgruppen wie Familien mit Älteren und Kindern, Genuss- und Sportwanderer eingegangen werden. Andererseits sollen dabei die Interessen des Naturschutzes nicht vernachlässigt werden. Der Löffinger Gemeinderat hat das Konzept bei seiner jüngsten Sitzung befürwortet und auch dem Vorschlag zugestimmt, dass die Stadt Löffingen im Namen aller Projektbeteiligten Fördermittel beantragt.

Die zehn Rundwanderwege hat, wie Stadtmarketing-Leiter Karlheinz Rontke bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ausführte, das einschlägig spezialisierte Büro „Tour Konzept“ aus Schonach in enger Abstimmung mit den drei beteiligten Landkreisen Schwarzwald-Baar, Breisgau-Hochschwarzwald und Waldshut sowie den neun Städten und Gemeinden Lenzkirch, Friedenweiler, Löffingen, Bonndorf, Wutach, Hüfingen, Bräunlingen, Blumberg und Stühlingen erarbeitet.

Eng begleitet wurde die Erstellung des Wegekonzepts durch einen bereits in der Zukunftswerkstatt gegründeten Arbeitskreis unter dem Vorsitz des Reiselfinger Ortsvorstehers Martin Lauble. Das „Rundwegekonzept Naturraum Wutschschlucht“ stelle sicher, so Lauble, dass die Wanderwege in der Ferienregion rund um die Schlucht künftig besucherfreundlich aus einem Guss präsentiert werden können.

Wie Karlheinz Rontke erläuterte, ist die Ertüchtigung der beiden Rundwanderwege im Raum Löffingen mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Für die Dolinentour liegt die Kostenschätzung bei rund 22 000 Euro, für den Drei-Schluchten-Pfad auf rund 26 000 Euro. Hinzu kommen noch anteilige Marketing-Kosten in Höhe von 2000 Euro sowie ein ebenfalls als Pauschale angesetzter Kostenblock für die Projektkoordination, der sich auf 3400 Euro beläuft. Außerdem werden rund 20 800 Euro für die sogenannte Aufwertung, die auch Besucherzählgeräte umfasst, aufgerufen.

Insgesamt summieren sich die Kosten für Löffingen auf rund 77 100 Euro, die zu 40 Prozent förderfähig sind. Die Fördermittel eingerechnet, bleibt bei der Stadt Löffingen ein Kostenanteil von rund 31 000 Euro hängen. Diese Summe wird, wie Bürgermeister Tobias Link aus Nachfrage von SPD-Fraktionschef Georg Mayer bestätigte, im städtischen Haushalt für das Jahr 2020 berücksichtigt werden.

Im Gemeinderat stieß, auch wenn sich SPD-Fraktionschef Georg Mayer – „ein bisschen viel Zahlen und Kosten auf einmal, über die wir im Gemeinderat sehr kurzfristig befinden sollen“ – zunächst etwas überfahren vorkam, stieß die Rundwegekonzeption Naturraum Wutachschlucht fraktionsübergeifend auf Zustimmung. Den Förderantrag muss die Stadt Löffingen bis spätestens 1. Dezember dieses Jahres einreichen. Mit einem Förderbescheid kann laut Bürgermeister Tobias Link im Juni 2020 gerechnet werden.

Wutschschlucht

Die Wutachschlucht ist ein Engtal im Verlauf der oberen Wutach mit drei schluchtartigen Abschnitten. Sie durchschneidet die südliche Baar vom östlichen Hochschwarzwald ostwärts bis an den Trauf der Schwäbischen Alb, die hier in den Randen übergeht. Die 60 bis 170 Meter tiefen Schluchten erstrecken sich (ohne Nebenschluchten) über 33 Flusskilometer. Die Wutachschlucht ist Teil des Naturparks Südschwarzwald und steht als Naturschutzgebiet und Bestandteil des Europäischen Vogelschutzgebiets Wutach-Baaralb unter besonderem Schutz. (tom)