von Thomas Schröter

356 000 Euro Überschuss und damit deutlich weniger als in den Planansätzen der Vorjahre soll der Löffinger Stadtwald im kommenden Jahr erwirtschaften. Das geht aus der Natural- und Finanzplanung für das Jahr 2020 hervor, die Stadtförster Karl Meister bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorstellte. Wesentlicher Grund für den vergleichsweise niedrig angesetzten erwarteten Gewinn ist die Situation auf dem Holzmarkt, dessen Preise bereits in diesem Jahr eingebrochen waren und sich im kommenden Jahr wohl nicht erholen werden.

Dem Planwerk zufolge belaufen sich die Einnahmen auf rund 1,7 Millionen Euro, während sich die Ausgaben bei 1,35 Millionen Euro bewegen. Größte Einnahmenposten sind die Holzernte mit rund 1,24 Millionen Euro und die Kiesgrubenpacht mit 300 000 Euro. Auf 85 000 Euro beläuft sich der Erstattungsbetrag, den die Löffinger Nachbarkommunen Eisenbach und Friedenweiler für forstwirtschaftliche Leistungen an den Löffinger Forstbetrieb entrichten. Als Gemeinwohlausgleich, den das Land Baden-Württemberg für Städte und Gemeinden ausspricht, die eigene Förster beschäftigen, fließen 26 000 Euro in die Forstkasse. 19 000 Euro spielen Jagd und Regiejacht ein.

Die Ausgabenseite wird insbesondere von den Kosten für die Holzernte (466 530 Euro) und den Verwaltungskosten (307 000 Euro) geprägt. 73 700 Euro sind für das Ausbringen neuer Kulturen veranschlagt, 40 000 Euro für die Bestandspflege, 35 000 Euro für Betriebssteuern und Beiträge sowie 28000 für Erschließungsmaßnahmen.

Die geplante Holzerntemenge – der so genannte Hiebsatz – bewegt sich in einer ähnlichen Größenordnung wie in den Vorjahren: 25 000 Festmeter Holz will der Forst im kommenden Jahr einschlagen. Ob diese Größenordnung tatsächlich erreicht werden kann, konnte Stadtförster Karl Meister nicht garantieren. Die Höhe des Hiebsatzes stehe letztlich unter dem Vorbehalt, dass diese Mengen auch tatsächlich am Markt abgesetzt werden können.

Einen Hiebsatz von 25 000 Festmetern hatte der Löffinger Forstbetrieb auch für das noch laufende Jahr angepeilt, dieses Ziel aber nicht erreichen können. Für 2019 werde man, sofern die Witterungsbedingungen in den kommenden Wochen und Monaten mitspielen, auf 15 000 Festmeter kommen, meinte Forstreferendar Florian Ruge von der Kreisforstdirektion. Wie Ruge und Meister erläuterten, sei der Anteil des sogenannten Kalamitätsholzes – das heißt Holz, das wegen Käferbefall, Sturmschäden oder Schneebruch eingeschlagen werden muss – höher ausgefallen als in früheren Jahren. Dennoch sei, wie Karl Meister betonte, der Löffinger Stadtwald, was den Borkenkäferbefall anbelange, vergleichsweise glimpflich davongekommen.

Sorgen bereitet den Forstleuten der Holzmarkt. Dieser sei bereits im Laufe dieses Jahres eingebrochen, er rechne damit, dass die Marktschwäche noch mindestens zwei Jahre andauern werde, bevor sich die Preise nachhaltig erholen. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Löffinger Stadtwald in den kommenden Jahren nicht die aus früheren Jahren gewohnten Gewinnhöhen einbringen wird“.

Forsteinrichtung

Wie Forstreferendar Florian Ruge von der Kreisforstdirektion ausführte, laufen im kommenden Jahr bereits die vorbereitenden Arbeiten für die nächste zehnjährige Forsteinrichtung an, die eine Laufzeit von 2022 bis 2031 haben wird. Die Forsteinrichtung beinhaltet als Führungs- und Planungsinstrument die Erfassung des Waldzustandes, die mittelfristige Planung und die damit verbundene Nachhaltigkeitskontrolle im Betrieb.