Der Löffinger Feuerwehrnachwuchs lässt aufhorchen. So ist die Jugendfeuerwehr mit 31 Jugendlichen die Größte in der Region, und Ende September wurde in Löffingen auch die erste Kinderfeuerwehr im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ins Leben gerufen.

Feuerwehrfrau Sandra Schwörer kämpfte für die Kindergruppe

Es war die Feuerwehrfrau Sandra Schwörer, die für diese Kinderfeuerwehrgruppe kämpfte und damit bei Stadtkommandant Bernd Schwörer und Jugendwart Markus Lade auf offene Ohren stieß. Als die Weichen gestellt waren, stellte sich Sandra Schwörer gleich der entsprechenden Ausbildung und übernahm federführend die Kinderfeuerwehr.

Ein wichtiger Aspekt für die elf Jungen und vier Mädchen aus Löffingen, Unadingen und Reiselfingen war, einen „coolen“ Namen zu finden. „Löffinger Feuerdrachen“ heißt nun der Nachwuchs, der eine Untergruppe der Jugendfeuerwehr ist. Alle zwei Wochen treffen sich die Kinder. Voraussetzung für die Aufnahme ist das Alter von sieben Jahren, und die Kinder müssen eingeschult sein, informiert Sandra Schwörer.

Es gibt schon eine Warteliste

Da die Zahl in der Gruppe begrenzt ist, gibt es jetzt schon eine Warteliste. Ziel sei es, die Kinder in einer Gruppe zu integrieren, in der sie spielerisch Teamfähigkeit, Nächstenhilfe, soziales Verhalten und natürlich bei Spiel und Spaß etwas über die Tätigkeiten der Feuerwehr lernen und erleben. Der feuerwehrtechnische Teil liege bei 30 Prozent, 70 Prozent sei Spiel.

Hier bekommt Sandra Schwörer fachkundige Unterstützung durch Natascha Hofmeiner, die Erzieherin, Motopädin und Naturpädagogin. Zum Betreuerteam zählen noch Katharina Winterhalder, Marc Suttel, Tobias Brunner, Marcel Pfeifer, Georg Pfeifer und Sebastian Thäter. „Gemeinsam versuchen wir eine interessante und abwechslungsreiche Proben für die Kinder zusammen zustellen“, so Sandra Schwörer. Die Feuerdrachen haben auch einen Schlachtruf, der bei jeder Probe als Anfangs- und als Endritual lautstark gerufen wird: „Wasser marsch und Wasser halt“.