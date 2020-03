Der Weltgebetstag der Frauen ist die größte ökumenische Basisbewegung. In Löffingen wird er abwechselnd in der katholischen und evangelischen Kirche gefeiert. Heuer lädt die evangelische Kirche ein. Im Mittelpunkt stehen die Frauen aus Simbabwe, die das Motto „Steh auf und geh!“ für den Weltgebetstag am Freitag, 6. März, ausgesucht haben. In 170 Ländern der Region wird weltweit dies ökumenische Weltgebetstag gefeiert. In Löffingen wird das Chörle der Frauengemeinschaft Kfd-Chörle den Gottesdienst bereichern. Für diesen Anlass hat Chorleiterin Marianne Weißer eine Mischung aus traditionellen afrikanischen Songs und aus der deutschen christlichen Musikwelt ausgesucht. Gespannt darf man auf die extra für diesen Weltgebetstag komponierten simbabwe-inspirierten Melodien und Rhythmen sein.

1993 fanden sich in Löffingen Frauen zusammen, welche bestimmte Gottesdienste bereichern wollten, einstudiert und auf der Gitarre begleitet wurden diese Lieder von Cäcilia Runge. Ein Jahr später entstand daraus das Kfd-Chörle unter der Leitung von Brunhilde Köpfler. 20 Jahre lang war Brunhilde Köpfler die Chorleiterin, bis sie im Jahr 2015 die Leitung an Marianne Weißer übergab. Die rund 20 Sängerinnen sind neben dem Weltgebetstag auch beim Feldgottesdienst, bei der Lichterprozession im Schneekreuz oder an der Adventsfeier zu hören. Sängerinnen sind jederzeit willkommen, einfach auch mal nur zum Schnuppern. Probe ist jeden zweiten Mittwoch im Monat um 20 Uhr in der Kaplanei.

Die Idee des Weltgebetstags ist es, über 24 Stunden rund um den Erdball Frauen miteinander zu verbinden. Gebete und Aktionen, damit Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können, stehen im Mittelpunkt. Ein Ziel, das über Konfessions- und Ländergrenzen hinweggeht. So ist der Weltgebetstag weitaus mehr als nur ein Gottesdienst, er weitet den Blick für die Welt, informiert, macht neugierig auf andere Länder und Kulturen. In Simbabwe leiden Menschen und Tiere unter der schlimmsten Dürre der Geschichte. Aids ist ein großes Problem, Simbabwe ist hoch verschuldet, Gewalt und Korruption sind an der Tagesordnung.

Der Weltgebetstag beginnt um 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche. Eingeladen sind nicht nur Frauen und Mädchen an diesem Weltgebetstag, sondern die ganze Bevölkerung. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher noch zu einem kleinen Imbiss in den Gemeindesaal eingeladen.