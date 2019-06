Eine erfolgreiche Jahresbilanz kann die Baugenossenschaft Löffingen am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr im Gasthaus Ochsen der Mitgliederversammlung vorlegen. Trotz gestiegener Instandhaltungskosten in Höhe von 124 426 Euro (ein Plus von 23 456 Euro gegenüber dem Vorjahr) konnte ein Jahresüberschuss von 177 640 Euro und ein Bilanzgewinn von 159 876 Euro erzielt werden. Letzterer resultiert vor allem aus einer geschickten Umschuldung und der damit verbundenen Kreditzinsen-Senkung, sowie einem Tilgungszuschuss in Höhe von 35 000 Euro für die Finanzierung des Neubaus. Erfreulicherweise hat der Gesamtwohnungsbestand der Baugenossenschaft sich auf 113 Wohnungen mit einer vergrößerten Gesamtmietfläche von 8692 Quadratmeter erhöht. Vor allem Balkone als „warmverglaste Balkonflächen“ schlagen hier auch kostenmäßig zu Buche, die bisher zehn fertiggestellten Balkone mussten mit rund 103 000 Euro finanziert werden. Sinn dieser Maßnahmen, so Werner Adrion vom Vorstand, sei es, auch die Sonneneinstrahlung aktiv zu nutzen und gleichzeitig die nutzbare Wohnungsfläche zu erweitern. An der Fürstenbergstraße wurde zudem das Dachzimmer als kleine Wohnung ausgebaut.

Der Wohnungsmarkt in Löffingen sei immer noch deutlich unterversorgt, wie Werner Adrion erklärt. Freie Wohnungen in der Kernstadt gäbe es derzeit nicht. Derzeit kommen auf eine freie Wohnung 40 Bewerber.

Das Ansinnen der Löffinger Baugenossenschaft, in der Kernstadt das Schlenkerhaus an der Kirchstraße zu erwerben und dieses dann zu vier barrierefreien Innenstadtwohnungen auszubauen, scheitere derzeit noch an fragwürdigen Denkmalschutz-Bestimmungen, so Adrion. Die Löffinger Baugenossenschaft zeichnet sich auch durch das große ehrenamtliche Engagement und die damit geringen Verwaltungskosten aus. Dies führt auch zu einer Vermehrung des Geschäftsguthabens der derzeit 166 Mitglieder um 9424 Euro. Der Vorstand um Werner Adrion und Walter Keßler, sowie der Aufsichtsrat werden eine Dividenden-Ausschüttung des Bilanzgewinns in Höhe von 159 876 Euro in Höhe von vier Prozent beantragen und den Rest in die freien Rücklagen zuführen.

Das Ziel sei auch weiterhin, die Ausstattung und Qualität der Wohnungen unter Beibehaltung günstiger Mietpreise zu steigern.