Ganz offiziell wurde das blau-weiße Band durchgeschnitten, um den Rathausplatz nach achtmonatiger Sanierungszeit zu eröffnen. „Ein Tag zum Feiern“, sagte Bürgermeister Tobias Link, der die Anwohner und Geschäftsleute zu einem kleinen Umtrunk mit eingeladen hatte. Gerade für die Geschäftsinhaber war die Sanierungszeit mit den Einschränkungen der Zugänge und dem Wegfall der Parkplätze eine schwierige Zeit gewesen. Link hofft, dass man nun mit der Aufwertung des Rathausplatzes auch eine Aufwertung der Geschäfte erreiche.

Die geplante Barrierefreiheit zum Rathaus sei der ausschlaggebende Grund für die Neugestaltung des Rathausplatzes gewesen, gleichzeitig hat man ein Leitsystem für Blinden- und Sehbehinderte integriert. Die Kosten für die gesamte Neugestaltung lagen bei 870 000 Euro. Hier war auch die neu geschaffene Zisterne eingeschlossen. „Sie ist für die Feuerwehr ein wichtige Maßnahme, um im Notfall den Brandschutz im historischen Städtle zu gewährleisten“, so Link. Für die Sanierungsmaßnahmen erhielt die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 117 000 Euro aus dem Sanierungsprogramm des Landes.

Eigentlich war die Eröffnung schon für das Bürgerfest im Juli geplant, allerdings habe man für die Verlegung der Steine weitaus mehr Zeit benötigt, als gedacht, so Tiefbauleiter Christof Rösch. „Weder wir, noch die Baufirmen hatten Erfahrungen“, sagte er. Das Zuschneiden der dicken Granitplatten sei zeitaufwendiger gewesen als erwartet. Ein weiteres Problem sei die Schwere der einzelnen Platten gewesen, die nur mittels eines Hebegerätes an Ort und Stelle eingebracht werden konnten, so Rösch. Insgesamt wurden rund 1050 Quadratmeter Platten und rund 260 Quadratmeter Kleinpflaster in den acht Monaten verlegt, informierte Bauleiter Marco Bürer vom Ingenieurbüro Riede.

Die Kleinpflaster wurden als Parkplatzstellfläche gekennzeichnet. Das Gewicht der Pflastersteine beträgt 450 Tonnen. Hinzu kamen 570 Tonnen Betonschicht. Außerdem wurden auch 150 Meter Stromkabel neu verlegt, so Bürer.

Der neue Löschwasserbehälter mit 60 Kubikmeter Fassungsvermögen erforderte 400 Kubikmeter Erdaushub und forderte die Baufirmen aufgrund des Grundwassers ordentlich. Der Schnitterbrunnen wurde ebenfalls verändert, die Quellleitung wurde neu gefasst und der Brunnen verkürzt. Der Brunnenstock und die Steinumrandung stehen, nun fehlt nur noch die Metallwanne für den Brunnen.