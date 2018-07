Die beiden mit Literatur für Kinder bestückten Trollyes der mobilen Bibliothek (Mobi) sind wieder zurück in der Stadtbücherei. Seit Februar 2017 war Mobi in der Ganztagsbetreuung der Grundschule integriert. Der Versuch hat Früchte getragen und soll, so freut sich die Ideengeberin und Leiterin der Löffinger Stadtbücherei, Birgit Kuttruff, zum festen Bestandteil werden.

Claudia Benitz, die Leiterin der Ganztagsbetreuung, unterstreicht, wie durch diese beiden Lesekoffer bei den Kindern die Freude am Lesen geweckt wird, die Lesefertigkeit geschult und gefördert und auch die Beziehung zur Literatur gestärkt wird.

Das beste Beispiel ist Cedric Emmerich. Der Drittklässler hat in der Ganztagsbetreuung 1297 Buchseiten gelesen. Dafür wurde er in der Stadtbücherei nun zum Mobi-Lesekönig ernannt. Die begeisterte Leseratte durfte sich nicht nur über die Urkunde und einen Büchergutschein freuen, Cedric durfte auch seine Lesewünsche fürs kommende Schuljahr anmelden. Cedric liebt spannende Geschichten, aber auch Fachbücher. Seine Bitte an Birgitt Kuttruff: Sachbücher über Berufe, speziell der Polizei, Tierbücher und auch Comics. "Die Comics sind der absolute Renner der Jungs", informiert die Leiterin der Stadtbücherei. Viele Klassiker würden jetzt in Comics neu verfasst. Die Mädchen tauchen immer noch gerne in Märchen mit Prinzessinnen und Pferde ein. Tierbücher finden bei Jungen und Mädchen große Freude.

„Wichtig ist für mich der Austausch mit den Schülern und der Ganztagsbetreuung, um die Lesewünsche der Kinder zu erfüllen“, so Birgit Kuttruff. Vor Schuljahresbeginn wird sie wieder zwei Bücherkoffer packen mit Literatur, für Lesehungrige, Leseschwache, Lesefaule. Ein Koffer ist für die Förderklasse, Erst- und Zweitklässler gedacht, der zweite Koffer enthält altersgerechte Literatur für die Dritt- und Viertklässler.

Am 8. August steht für Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren „Abenteuer Bücherei – Sommer-Lese-Bastelspass“ auf dem Programm, von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Anmeldungen sind in der Bücherei unter der Telefonnummer 07654/922 521 möglich.

