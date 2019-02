Wer den Löffinger Heimatforscher Rudolf Gwinner sucht, der findet den pensionierten Lehrer oft in Archiven, ob bei der Stadt oder weit über die Stadtgrenzen hinaus. In alten Büchern über die Löffinger Historie zu lesen und diese dann aufzuarbeiten, ist nicht nur sein Hobby, sondern hat sich zu seiner Berufung entwickelt.

Nun steht kommende Woche, am Freitag, 15. Februar, im Rahmen des Jubiläumsjahrs 1200 Jahre Löffingen ein solcher interessanter Blick in die Geschichte an, wenn Rudolf Gwinner zum Vortrag "1945/1946: Der demokratische Neubeginn Löffingens" referieren wird. Der Referent wird den Zusammenhang des NS-Regimes und den mühsamen Aufbau der demokratischen Ordnung in Löffingen in der Nachkriegszeit um 1945/1946 beschreiben. Rudolf Gwinner wird auch die Verdienste des letzten demokratischen Bürgermeisters Adolf Kuster würdigen, geht aber auch kritisch auf die Rolle des nationalsozialistischen Bürgermeisters Andris ein. Interessant wird die Tatsache sein, wie selbstbewusst die nicht gewählten Gemeinderäte von der französischen Militärregierung anerkannt wurden und wie Fritz Adrion Senior sich für seine Heimatgemeinde Löffingen eingesetzt hat. Der Referent wird auch auf die dubiose Bürgermeisterwahl 1948 eingehen.

Löffingen Jede Menge Wissenswertes zu Löffingen in zwei Vorträgen Das könnte Sie auch interessieren

Einen zweiten Vortag wird Rudolf Gwinner im April dem Löffinger Stadtpfarrer Heinrich von Brentano widmen, der zweimal verhinderte Bischof. Im Rahmen des ökumenischen Bildungswerks wird Gwinner an den Löffinger Stadtpfarrer (1816-1828) erinnern, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu den einflussreichsten Theologen Südwestdeutschlands gehörte.

Seine Berufungen als Bischof des neuen Bistums Rottenburg, aber später auch als erster Erzbischof der Erzdiözese Freiburg, scheiterten. "Ein Kapitel südwestdeutscher Kirchengeschichte mit Löffinger Bezügen", erklärt der Heimatforscher dazu.

Doch nun steht der Vortrag über den demografischen Neubeginn an, am Freitag, 15. Februar, um 19 Uhr im Saal der Tourist-Information.