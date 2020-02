Das Löffinger Haus Gwinner ist in der Region zumindest bei der Älteren und auch bei den Jungsenioren als Zahnarzthaus bekannt. Diese Historie geht nun weiter. Als neue Zahnärzte praktizieren Monica Dan-Felser und George Catlin Dan an der Seppenhofer Straße. Beide kommen aus Rumänien, haben in Temeschburg studiert und sich auch dort kennen gelernt. Der 35-jährige George Catalin Dan kam 2012 nach Deutschland seine 30-jährige Ehefrau Monika Da-Felser 2015. Zahnärztliche Erfahrungen haben sie in St. Georg gesammelt. Nun wagten sie den Sprung in die Selbstständigkeit. „Die Räume sind echt toll geworden, alles auf dem neuesten Stand“, freute sich Vorgängerzahnarzt Wolfgang Pollocek. Vor allem aber auch, dass er „sein Personal“ wiederfand. Monika Isele und Karin Streit gehören seit Jahrzehnten zum Zahnarzt im Gwinner Haus. Neu dazugekommen ist Sabine Gänsler aus Unadingen.

„Die drei Assistentinnen wissen, wie es in Löffingen und in der Region läuft“, sagt Hausherr und Kommunalpolitiker Rudolf Gwinner. Mit dem neuen Zahnarzt-Ehepaar, welches in Schwenningen wohnt, habe es gleich gut funktioniert. „Ich bin sehr froh, dass für Löffingen mit den beiden jungen Zahnärzten die Zahnarzt-Versorgung für die Zukunft gesichert ist“, sagt Rudolf Gwinner. Gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Link, Ehrenbürger Norbert Brugger und dem Donaueschinger Zahntechniker Markus Dold hätte man sich intensiv um die Ansiedlung des Zahnarzt-Ehepaars bemüht. „Es ist nicht einfach, die Ärzteversorgung zu sichern“, informierte Bürgermeister Tobias Link, er habe ganz neue Erfahrungen machen müssen. Mit der Zahnarztpraxis Nils Bachmann am Alenberg und Peter Seibel bei der Kirche kann Löffingen und die Region nun auf vier Zahnärzte zurückgreifen.

Das Haus Gwinner kann auf eine echte Zahnarztgeschichte zurückblicken. Paul Gwinner kam 1928 von Oberstdorf nach Löffingen, hier praktizierte er im alten Benzbau, heute Scheffelapotheke, als geprüfter Dentist. Bekannt als Schulzahnarzt zwischen Eisenbach und Ewattingen, Neustadt und Döggingen, absolvierte er mit 49 Jahren an der Universität Freiburg die akademische Nachqualifizierung zum Zahnarzt.

1949 baute er in Seppenhofen ein Haus und zog mit der Praxis hier ein. Nach 52 Jahren übergab Paul Gwinner seine Praxis an Kollegen Rudolf Baderschneider. 1994 folgte Wolfgang Pollocek.