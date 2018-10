von Thomas Schröter

Mögliche Standorte für eine öffentliche Toilette in der Löffinger Innenstadt sondiert die Stadtverwaltung seit geraumer Zeit, wie Bürgermeister Tobias Link bei der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Nachfrage von Ex-Stadtrat Rudolf Gwinner bestätigte. Im Visier habe man derzeit, so Bürgermeister Link, das ehemalige Pumphaus an der Kirchstraße neben dem Gasthof "Sonne". Allerdings stehe das Gebäude möglicherweise unter Denkmalschutz. Zudem könne die Realisierung eines barrierefreien Zugangs in dieses Gebäude auch aus baulichen Gründen problematisch werden, informierte das Stadtoberhaupt. Vor diesem Hintergrund prüfe die Löffinger Stadtverwaltung derzeit, ob das so genannte Pumphäusle, unter dem sich früher eine Quelle befand, tatsächlich als Standort für eine öffentliche Toilette in Frage komme. Falls diese Untersuchungen zu einem negativen Ergebnis kämen, müsse man gegebenenfalls nach einem anderweitigen Standort in Citylage Umschau halten, so der Bürgermeister weiter.

Bis zu dessen Sanierung befand sich im historischen Löffinger Rathaus bekanntlich eine öffentliche Toilette. Diese musste jedoch weichen, um Platz für einen barrierefreien Zugang zum neuen Aufzug im Rathaus zu schaffen. Laut Gemeinderatsbeschluss soll an einer anderen geeigneten Stelle im Bereich der Innenstadt eine öffentliche Toilettenanlage eingerichtet werden.

