Nach den Weihnachtsfeiertagen wird es im Städtle nicht still oder gar langweilig werden. Bereits schon am heutigen Freitag, 27. Dezember, lädt die Tourist-Info zur Familien Fackelwanderung vom Städtle zum Haslachhof ein. Start ist um 16.30 Uhr, Anmeldung ist noch bis heute 14 Uhr unter Telefon 07652/120630 oder in der Tourist-Info möglich.

Stubenmusik

Am Freitag, 27. Dezember, steht im Haus des Gastes ein besonderes „Schmankerl“ an, wenn um 20 Uhr die Oberkrainerweihnacht mit den „Schwarzwald-Krainern“ beginnt. Der Musikverein Dittishausen wird bereits um 18.30 Uhr zum Einlass bitten, bevor die Schwarzwald-Krainer mit ihrem typischen Oberkrainersound das „Haus des Gastes„ zum Klingen bringen.

Am morgigen Samstag, 28. Dezember, lädt die Stubenmusik Kaltenbrunn für eine besinnliche Stunde zur Weihnachtszeit in die Pfarrkirche St. Fridolin nach Reiselfingen ein.

Einen besonderen Hörgenuss erwartet die Gäste am Sonntag, 29. Dezember, in Dittishausen. Im Jahresabschluss lädt die „Doubletown Bigband“ Villingen-Schwenningen zusammen mit dem Verkehrsverein um 19.30 Uhr ein. Seit mehr als 15 Jahren serviert die bekannte Bigband Swing, Latin, Blues, Jazz und modernes Bigband Arrangements. Ergänzt wird das Programm durch zwei starke Vokalisten. Der Eintritt für diesen musikalischen Genuss ist frei.

Bereits am Nachmittag um 14 Uhr wird die Benedikt-Winterhalder-Halle in Rötenbach zum Cego-Eldorado, es sind die Cego-Schwarzwald-Meisterschaften mit weit über 100 Teilnehmern.

„Weihnachtslieder singen für Alle“, heißt es am Montag, 30. Dezember, in Dittishausen. Für 18 Uhr lädt das Gemeindeteam in die Kirche ein.

Silvesterversammlung

In Unadingen wird das Jahr mit der Silvesterversammlung beschlossen. Um 13.30 Uhr wird diese von der neuen Ortsvorsteherin Kathrin Kramer im Gasthaus „Ochsen“ eröffnet. Neben dem politischen Rückblick und der Vorschau durch Bürgermeister Tobias Link gibt es auch viel Raum, in dem sich die Bürger einbringen können. Außerdem werden hier langjährige Blutspender ausgezeichnet.

Das Jubiläumsjahr der Stadt Löffingen wird am 31. Dezember um 23.30 Uhr mit dem Ausklang auf dem Rathausplatz mit Löffinger Jubiläumssekt geschlossen. Um 24 Uhr wird nicht nur das neue Jahr 2020 eingeläutet, sondern auch das Vereinsjubiläumsjahr Löffingen.