In Löffingen kehrte der Winter mit ordentlich Schnee ein. Bereits am Mittwoch hieß es ordentlich Schnee zu schippen und der Bauhof hatte Hochbetrieb. Die weiße Pracht ist für alle Winterfans und vor allem für die Kinder eine große Freude, so können die geplanten Skikurse am Wochenende stattfinden.

Dagegen hatten die Berufspendler größere Schwierigkeiten. Der Schienenersatzverkehr hatte in Bachheim Probleme, die steile Kurve zum Sparrenberg zu nehmen und ein Bus landete im Vorgarten der Familie De Roso. Eine ganze Zeit ging hier auf der Verbindungsstraße zwischen Unadingen und Seppenhofen nichts mehr, wie Autofahrer schilderten. Glücklicherweise passierte nicht mehr, doch schon dies zeigt die Problematik dieser Umleitungsstrecke der B 31. Wäre dort etwas passiert und die B 31 hätte gesperrt werden müssen, was bei den winterlichen Verhältnissen gut möglich ist, wäre ein Verkehrschaos ausgebrochen. Ortsvorsteherin Petra Kramer bemängelt immer wieder, diese enge Ortsstraße, die auch noch zwei Steigungen aufweist, als Umleitungsstrecke für die viel befahrene Bundesstraße 31 auszuschreiben. Vor allem die Lastwagen machen hier Probleme.

Durch die Elektrifizierung der hinteren Höllentalbahn wird noch mindestens bis Spätherbst der Schienenersatzverkehr zwischen Neustadt und Löffingen verkehren. Auch diese großen Busse müssen die Engstellen befahren. Wie sich am Mittwochmorgen zeigte, nicht ohne Probleme.

Aufgrund des Schienenersatzverkehrs kann auch keine Vollsperrung an Fasnacht im Löffinger Städtle erfolgen. Lediglich zwei Ausnahmetermine wurden genehmigt, so Bürgermeister Tobias Link. Am Fastnachtmontag von 12 Uhr bis 17 Uhr und am Sonntag, 28. Juli, an dem das Bürgerfest zur 1200-Jahr-Feier mit dem großen Kreistrachtenfest stattfindet, wird es diese nachmittägliche Sperrung nicht geben.