Noch hat die Feuerwehr Löffingen keine Nachwuchssorgen, doch bereits jetzt schon setzt Gesamtkommandant Bernd Schwörer mit seiner Crew auf den Nachwuchs. Unter der Regie von Sandra Schwörer wurde die erste Kinderfeuerwehr im Hochschwarzwald aus der Taufe gehoben.

Idee: Derzeit hat die Jugendfeuerwehr Löffingen 31 Mitglieder aus allen Ortswehren und gehört damit zu den größten Jugendwehren im Hochschwarzwald. Doch der Jugendfeuerwehr können Kinder erst ab neun Jahren beitragen. „Dies ist zu spät“, informiert Feuerwehrfrau Sandra Schwörer, welche die Kinderfeuerwehr leitet. Gerade in Löffingen mit den vielen Vereinen sei es wichtig, schon die jüngeren Kinder für die Feuerwehr zu begeistern.

Derzeit hat die Jugendfeuerwehr Löffingen 31 Mitglieder aus allen Ortswehren und gehört damit zu den größten Jugendwehren im Hochschwarzwald. Doch der Jugendfeuerwehr können Kinder erst ab neun Jahren beitragen. „Dies ist zu spät“, informiert Feuerwehrfrau Sandra Schwörer, welche die Kinderfeuerwehr leitet. Gerade in Löffingen mit den vielen Vereinen sei es wichtig, schon die jüngeren Kinder für die Feuerwehr zu begeistern. Vorbereitung: Von der Idee bis zur ersten Schnupperstunde bedurfte es einer langen und intensiven Vorbereitung, um die Kinder nach der Einschulung in die Kinderfeuerwehr aufzunehmen. Der Schritt zur Gründung einer Kinderfeuerwehr in Löffingen wurde durch Sandra Schwörer unterstützt, die schon seit Jahren die Brandschutzerziehung in den Löffinger Kindergärten durchführt. Als sie ihre Schwester Natascha Hofmeier, Erzieherin, Motopädin und Naturpädagogin, von dieser Idee überzeugen konnte, war ein weiterer Schritt getan. Auch aktive Feuerwehrmitglieder waren zur Mithilfe in dieser neuen Feuerwehrgruppe bereit.

In Löffingen hat sich die erste Kinderfeuerwehr im Hochschwarzwald formiert, hinten links die Helfer Tobias Brunner, Marc Suttel, Marcel Pfeifer und Leiterin Sandra Schwörer. | Bild: Silvia Bächle

Premiere im Hochschwarzwald: Am 30. September startet die Schnuppergruppe der ersten Kinderfeuerwehr im Hochschwarzwald. Aufgerufen waren Kinder zwischen sechs und neun Jahren (nach der Einschulung bis zum Übertritt in die Jugendfeuerwehr mit zehn Jahren) bei der Kinderfeuerwehr mitzumachen. „Die Resonanz war riesig, doch wir mussten uns auf 15 Kinder beschränken“, informiert Sandra Schwörer. Drei Mal konnte geschnuppert werden, dann kam die Anmeldung. Unter den 15 Kindern sind auch vier Mädchen, freut sich Sandra Schwörer. Die meisten Kinder kommen aus Löffingen, doch auch Kinder aus Unadingen und Seppenhofen sind vertreten. Neben der pädagogischen Unterstützung durch Natascha Hofmeier wird Sandra Schwörer von den aktiven Katarina Winterhalder, Marc Suttel, Tobias Brunner, Marcel und Georg Pfeifer unterstützt.

Am 30. September startet die Schnuppergruppe der ersten Kinderfeuerwehr im Hochschwarzwald. Aufgerufen waren Kinder zwischen sechs und neun Jahren (nach der Einschulung bis zum Übertritt in die Jugendfeuerwehr mit zehn Jahren) bei der Kinderfeuerwehr mitzumachen. „Die Resonanz war riesig, doch wir mussten uns auf 15 Kinder beschränken“, informiert Sandra Schwörer. Drei Mal konnte geschnuppert werden, dann kam die Anmeldung. Unter den 15 Kindern sind auch vier Mädchen, freut sich Sandra Schwörer. Die meisten Kinder kommen aus Löffingen, doch auch Kinder aus Unadingen und Seppenhofen sind vertreten. Neben der pädagogischen Unterstützung durch Natascha Hofmeier wird Sandra Schwörer von den aktiven Katarina Winterhalder, Marc Suttel, Tobias Brunner, Marcel und Georg Pfeifer unterstützt. Aufgaben: Im zweiwöchigen Rhythmus trifft sich die Kinderfeuerwehr montags von 16 Uhr bis 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Löffingen. Die Kinder werden von den Eltern gebracht und wieder abgeholt. Dazwischen liegen vergnügliche und doch auch lehrreiche Stunden, die Begeisterung ist unverkennbar. Gelernt werden zu 70 Prozent, so Sandra Schwörer, allgemeine Dinge wie Teamgeist, das Miteinander, Zusammenhalt, alles Eigenschaften, die später bei der aktiven Feuerwehr im Einsatz dringend benötigt werden. „Hier muss man sich auf seinen Kameraden verlassen können, egal woher er kommt oder was er ist“, sagt Schwörer. 30 Prozent ist eine spielerische Vorbereitung auf die spätere Feuerwehrarbeit. „Wir öffnen nur die feuerwehrtechnische Arbeit, um nicht die Arbeit in der Jugendfeuerwehr zu gefährden“, so Schwörer weiter. Es sei nicht einfach, die Kinder und Jugendlichen in dieser doch langen Zeit bei der Stange zu halten. Kreativität ist hier gefragt, um Spiel, Sport, Spaß und Wissen miteinander zu verknüpfen.