Viel geboten wird im Baarstädtle für die Kinder und Jugendlichen während der Ferienzeit. Gleich mehrere Einrichtungen und Institutionen sorgen für Abwechslung.

Spaß beim Städtlefest

Während des dreitägigen Städtlefests ist für die Kinder und Jugendlichen ebenfalls einiges geboten und vieles zu erleben. Etwa das traditionelle Kinderbähnle, Autoscooter, Flohmarkt, Bunge-Trampolin, Wasserlaufbälle oder Kinderschminken mit dem Kucky-Team. Am Sonntag, 5. August, gastiert um 15 Uhr und 17 Uhr die Puppenbühne Paletti. Am Montag, 6. Augst, wird es eine Sommerkinderparty mit Pfiffikus in der Festhalle geben. (ph)