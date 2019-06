„Wir vermissen Dich jetzt schon“, so stand es auf den T-Shirts. Untermauert wurde dies durch einen Abschiedssong und eine musikalische Hommage an Frei, die von dem Überraschungs-Auftritt überwältigt war.

Das musikalische Allroundtalent hatte für die Löffel-Guggis so manchen Chartbreaker arrangiert, was nun in einem Medley zu hören war. Selbst das Löffinger-Lied wurde für Diana Frei umgetextet. „Wir danken Dir für all die Jahre“ – hieß es nun. Gerührt von ihren Guggis versprach Diana Frei: „Ich glaube, meine geplante Pause wird nicht lange dauern.“ „Du hast uns Guggis Deinen musikalischen Stempel aufgedrückt, dafür sind wir sehr dankbar, denn Du hast uns auch zu ausgefallen Stücken geführt“, so der Vorsitzende Oliver Trenkle. Mit Herzblut habe Sie ihre Aufgabe ausgefüllt, doch nun sei es an der Zeit, einen neuen musikalischen Leiter den Stab in die Hand zu geben. Dieser wird nun von Manuel Faller übernommen, dem Diana Frei ihre Unterstützung zusagte. Gleich sieben Jahre war Daniel Lehmann stellvertretender Vorsitzender, eine intensive, konstruktive und prägende Zeit, betonte Oliver Trenkle. In dieses Amt wurde der 27-jährige Steinmetz Tobias Kaltenbrunner gewählt. Schriftführerin bleibt Nicole Auerbleibt Nicole, neuer Beisitzer wurde Tobias Faller.

Die Löffel-Guggis seien ein Kulturträger, bei dem Tradition und Moderne zusammenliefen, mit einem erfüllten Vereinsleben, zu dem auch das soziale Engagement gehöre, so Bürgermeister Tobias Link. Untermauert wurde dies durch die Berichte des Vorsitzenden Oliver Trenkle und der Schriftführerin, deren Text durch Sarah Kessler präsentiert wurde. Mit derzeit 39 Aktiven, die 31 Einsätze, davon 17 Auftritte, absolvierten, sind die Löffel-Guggis musikalisch und auch optisch überall gerne gesehene Gäste. Die junge Gruppe zeichnet sich durch ihre engen Verbindungen aus, was sich auch bei den Ehrungen zeigte. So konnte Günter Merk für 22 Jahre und Tony Keller für elf Jahre das Guggi-Cap in Empfang nehmen.