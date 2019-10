Die Baumgraburnenanlage ist fertig, verkündete Ortsvorsteherin Petra Kramer bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Sie habe schon viel positive Resonanz bekommen, was auch ihre Ortschaftsratskollegen bestätigten. Die Begräbnisart sei weder anonym noch eine billige Bestattung. Die Baumgraburnenanlage sei eine pflegefreie Bestattung. Dies bedeute auch, dass hier kein Grabschmuck oder ähnliches abgestellt werden kann.

„Wir möchten unseren Verstorbenen in ihrem Heimatort auch nach dem Tod eine würdige Grabstätte geben“, sagte die Ortsvorsteherin. Die Idee einer solchen pflegefreien Bestattung kam auch aus den Reihen der Bevölkerung. Nicht glücklich ist der Bachheimer Ortschaftsrat mit dem Baum, der Kornelkirsche. Laut Löffingens Stadtgärtner August Kuster sei die Kornelkirsche ökologisch wertvoll und auch ein heimischer Baum, doch im Ortschaftsrat hätte man lieber einen ausladenden Baum gehabt.

Ab 2. Dezember würden die neuen Züge auf der Höllentalbahn fahren, allerdings noch ohne Halt in Bachheim, informierte Petra Kramer. Die Umstellung erfolgt mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember. Ab dort verkehren keine Lienienbusse mehr, sondern die Züge. Lediglich für die Schüler gibt es Ausnahmen. So werden die Realschüler nach Ende der Schulzeit am Mittag mit dem Bus nach Bachheim und Unadingen gebracht, da der Zug dann schon weg sei, und die Schüler zu lange warten müssten.

Zusammen mit Rektorin Susanne Marx von der Grundschule Bachheim-Unadingen habe man eine gute Lösung gefunden, erklärte Kramer weiter. So wird ein Schülerbus morgens um 7.35 Uhr in Bachheim wegfahren, um die Dritt- und Viertklässler nach Unadingen zu bringen und die Erst- und Zweitklässler auf dem Rückweg nach Bachheim. Um 12.32 Uhr erfolgt dann die Rückfahrt ab Bachheim und 12.50 ab Unadingen. Derzeit ist noch offen, ob das Taxi für die Kindergartenkinder bleibt oder ob man hier auf den Bus wechseln könnte. „Wir wollen zusammen mit den Eltern eine gute Lösung finden“, sagte Petra Kramer.