Frederick, die Wörter sammelnde Maus, steht für das bekannte landesweite Literaturfest. Auch in Löffingen werden wieder die Fredericktage gefeiert, hierzu hat die Leiterin der Löffinger Stadtbücherei, Birgit Kuttruff, für Kinder und Jugendliche ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das viel Lesefreude verspricht.

Leseförderung

Stadtbüchereileiterin Birgit Kuttruff hat zusammen mit den Kooperationslehrern, für die Grundschulen Patrizia Gauger, für den Schulverbund Sonja Wenzinger, Autorenlesungen und interaktives Mitmachtheater ins Programm aufgenommen. Auch an die Kindergartenkinder ist dabei gedacht. Die gesamt Organisation und Durchführung obliegt Birgit Kuttruff, die sich als Hauptaufgabe Leseförderung und die Freude an der Literatur anderen zu vermitteln, auf ihre Fahnen geschrieben hat. Während die Autoren die Schüler in den Schulen besuchen, kommt das Theater Sturmvogel in den Saal der Tourist-Info.