Das Dreikönigskonzert des Musikvereins Harmonie war ein würdiger Rahmen, den Nachwuchsmusikern vor großem Publikum ihre Leistungsabzeichen in der Bürgerhalle zu überreichen. Verbandsjugendwart Ralf Thoma würdigte das Engagement der Nachwuchsmusiker, die sich verschiedenen Stufen des Leistungsabzeichens stellten.

Ralf Thoma appellierte an die Jugendlichen, sich bis zum Goldabzeichen diesen musikalischen Herausforderungen zu stellen, da diese die Qualität der Musiker bereichern. Stolz überreichte der Vorsitzende des Musikvereins Harmonie, Heinrich Oschwald, die Urkunden an die jungen Musiker.

Wenn man bedenkt, dass im Jahr 2016 Annalena Fromm, Linus Frey und Lukas Ketterer als Zöglinge in den Musikverein aufgenommen wurden und nach nun drei Jahren schon die Auszeichnung in Silber erworben haben, lässt dies schon stauen. Der 17-jährige Noah Fromm, der ebenfalls zu den Absolventen des Leistungszeichen in Silber gehörte, hatte sich als glänzender Trompetensolist schon beim Konzert vorgestellt. Er wagte sogar, bei der Zugabe die Jugendkapelle zu dirigieren. „Dirigieren ist nicht so mein Fall“, erklärte er, als er den Taktstock wieder an den Dirigenten Tobias Kraut übergeben konnte. Der junge Solist hat – wie seine 15-jährige Schwester – wohl das Musiker-Gen von seinen Eltern geerbt, von Vater Guido, der noch bei der Bloosmaschii zu hören ist und von seiner Mutter Heike, die früher beim Musikverein die Querflöte spielte. Bereits in der dritten Klasse erlernte er das Trompetenspiel, das er auch bei den Dorfmusikanten einbringen kann. Musikalische Talente sind auch Linus Frey und Lukas Ketterer.

Ketterer, wie auch Oschwald, sind Namen, die im Musikverein Unadingen allgegenwärtig sind. Ob Vater, Mutter, Onkel, Tante, Nichte, Neffe alle sind als Musiker engagiert. Gleichzeitig zeigte Lukas Ketterer noch, dass er auch als neuer Ansager perfekt sein kann.

Die Leistungsabzeichen in Bronze gingen an Fabian Ketterer, Judith Ketterer und Elisabeth Oschwald. Das Junior-Abzeichen durfte Franziska Grieshaber in Empfang nehmen.