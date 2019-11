Noch ist die Gemeinschaftsausstellung von 14 Künstler mit ihren Werken aus den Genres Malerei, Fotografie, Bildhauerei und Textile Kunst im Gebertsaal in Löffingen zu bewundern. Am Sonntag, 1. Dezember, wird die Ausstellung mit Musik und Künstlergesprächen beendet.

Mit einer vielseitigen Ausstellung beendet der Kunstverein Löffingen das Vereinsjahr. Vor allem Malerei in den verschiedenen Maltechniken, Zeichen- und Drucktechniken ist noch bis kommenden Sonntag zu bewundern. Ergänzt wird die Malerei durch Fotografie, verschiedene Skulpturen und Textile Kunst, auch zum Anfassen. „Kunst als Erlebnis, die Gemeinschaftsausstellung als Ort der Begegnung“, hob Bürgermeister Tobias Link hervor. „Es ist ein Kunstgenuss für das Auge und das Ohr“, sagte die Vorsitzende des Kunstvereins, Silvia Bächle. Während bei der Eröffnung das Damen-Trio 3Baar mit Gitarre, Panflöte und Cajon die Besucher begeisterte, wird bei der Finissage am kommenden Sonntag der Künstler Armin Burghagen für den Musikbeitrag sorgen.

Gleich 14 Künstler präsentieren noch bis Sonntag 1. Dezember ihre Werke in der Gemeinschaftsausstellung des Kunstvereins im Gebertsaal. | Bild: Gerold Bächle

Die Gemeinschaftsausstellung des Kunstvereins Löffingen hat sich in der Zwischenzeit zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Auf kleinem Raum können die Künstler des Kunstvereins ihre unterschiedlichen Arbeiten präsentieren, gleichzeitig wird seit geraumer Zeit auch zwei Gastkünstlern die Möglichkeit gegeben, sich künstlerisch vorzustellen. Das Geheimnis der Arbeiten und der Künstler lüftete bereits Rolf Karl aus Donaueschingen in seiner kurzweiligen informativen Laudation.

Zwölf Künstler des Kunstvereins Löffingen und zwei Gastkünstler sind noch bis Sonntag im Gebertsaal mit ihren Werken präsent.

Eva Baumgartl, eine Grafik-Designerin vom Bodensee, hat neben ihren Radierungen auch ein Werk in Eitemperatechnk mit dabei. Armin Burghagen aus Tübingen imponiert mit seinen großen Werken der Rasterungen mit Tusche auf Öl und Acryl.

Ein echter Blickfang ist das Werk „Om“ von Karin Demirel aus Freiburg, ein balinesisches Tempeltuch, welches sie bearbeitet hat. Alice Esser aus Löffingen widmet sich der Textilen Kunst, ihre Arbeiten sind auch zum Anfassen und Ausprobieren.

Aus Bachheim kommt Ulrike Fritsch, deren Markenzeichen beeindruckende Stillleben und florale Darstellungen sind. Erika Gothe van de Zwaag aus Göschweiler setzt vor alle auf die Schönheit der Natur, Erinnerungen an ihre Zeit in Ghana. Neben Paris hat Karin Hengstler aus Emmendingen sich künstlerisch Löffingen gewidmet im lebendigen Farbenspiel.

Heidi Herr aus Schuchsee hat ihre Werke unter das Motto „Der gute Stern“ gesetzt. Sie zeigt Bilder in Aquarell- und Acryltechnik. Künstlerische Erinnerungen an ihre Reise durch Nordpolen sind in den Tuschezeichnungen von Marianne Klaus aus Lenzkirch zu finden.

Brigitte Leber aus Löffingen setzt sich mit der zeitgenössischen Malerei auseinander. Ihre Acryl-Collagen sprechen für sich. Die Vielfalt der analogen und digitalen Möglichkeiten in der Fotografie ist das Metier von Jörg Michaelis aus Blumberg. Christa Wagner aus Bachheim präsentiert neben ihrer Malkunst aus Acryl und Kreide auch Gartenzwerge aus klimaschonendem Material. Heidrun Weiss aus Brigachtal (Gastkünstlerin) zeigt Bilder in Mischtechnik und Collagen aus verschiedene Materialen. Monika Rothgängel aus Villingen (Gastkünstlerin) ist mit Büsten aus Beton, Ton und Eisenoxyd in Löffingen präsent.