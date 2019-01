Nicht nur das Motto „Krieg und Frieden“ verspricht ein interessantes Dreikönigskonzert des Musikvereins Unadingen, auch der Blick auf das Programm lässt auf einen niveauvollen abwechslungsreichen Konzertnachmittag am Sonntag, 6. Januar, hoffen. Dirigent Tobias Kraut wird mit dem Parademarsch des Yorksches Korps einen fetzigen Start setzten. Mit „Gladiator“ einem von Massimiliano Legnaro arrangierten Medley der Filmmusik springt man gleich in die Oberstufe, um die Suite mit „The Might of Rome“, „Slaves to Rome“, „Am I not Merciful“ und „The Battle and Barbarian Horde“ glanzvoll umzusetzen. Auch mit dem „Colonel Boogey Marsch“ setzt Tobias Kraut mit den aktiven Musikern auf die bekannte Titelmusik aus dem Film „Die Brücke am Kwai“. Weit zurück zu Winnetou und Old Shatterhand entführen die Musiker beim Filmmedly „Winnetou-Melodien“, springen dann musikalische in die Flower-Powerzeit mit so bekannten Songs wie „San Francisco“, „Morning has broken“ oder „Monday, Monday“, um sich dann dem Konzertwerk „Flags of Freedom“ zuzuwenden. Mit „Halleluja“ von Leonard Cohen will man weitere Akzente setzen. Mit „Wings of Freedom“, dem Originalwerk von Otto Schwarz setzt man ein musikalischen Zeichen für die Freiheit.

Eröffnet wird der Konzertnachmittag vom Jugendblasorchester. Es startet mit dem Konzertwerk „Young Fanfare“, um sich dem Pop-Genre und zum Abschluss der treibenden Rock-Komposition „Pirates of rock“ zuzuwenden. Der Auftritt der Jugend ist auch eine musikalische Werbung für die Jugendarbeit, die in Unadingen verstärkt werden soll. So werden die Erstkommunikanten einen Geschenkgutschein für eine Probestunde bekommen. Der Musikverein ist sehr aktiv und engagiert sich bei Umzügen. Vorsitzender Heinrich Oschwald stellte bei der Bürgerversammlung die Bedeutung des Schellenbaums vor. „Dieser muss dringend schnell repariert werden, zumal wir diesem auch beim Stadtjubiläum brauchen“. Laut Statistik vom März 2018 hat der Musikverein 64 Aktive mit einem Altersdurchschnitt von 29 Jahren.

Das Dreikönigskonzert beginnt am 6. Januar um 14 Uhr in der Bürgerhalle in Unadingen.