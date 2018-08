Bereits seit dem fünften Jahrhundert wird immer am 15. August Maria Himmelfahrt gefeiert. Ein kirchlicher Feiertag an dem Kräuterbüschel zur Kirche gebracht und dort geweiht werden, so auch in der Weiler Kapelle.

Zuhause werden die Kräuterbüschel zusammengebunden, um sie dann in der Kirche weihen zu lassen. Für die Weiler Kapelle sind es die Mitglieder, die schon am Vortag die Kräutersträuße binden. "In diesem Jahr ist es aufgrund der langen Trockenheit sehr schwierig Kräuter und Blumen zu finden", sagt Floristin Helene Stefan. Üblicherweise kommt in jeden Kräuterstrauß in der Mitte die majestätische Königskerze, die sinnbildlich für die Muttergottes steht. In diesem Jahr gab es nur eine einzige ihrer Art im Garten von Ansgar und Carola Barth. Dieser große Kräuterstrauß wurde auf den Altar gestellt. Magische Zahl sieben: Wie Helene Stefan, Ursula Hilpert, Ursula Rieple, Carolin Barth und Monika Volk erläutern ist die magische Sieben bei den Kräuterbüscheln anzuwenden, was bedeutet, dass mindestens sieben Kräuter im Strauß eingebunden werden müssen. Aber auch neun (drei mal drei) oder auch zwölf (für die Apostel) sind möglich und die magische Zahl drei. Je nach Gegend werden ganz unterschiedliche Kräuter genutzt, wohl wissend um deren heilsame Wirkung. So verarbeiteten die Damen Salbei, Zitronenmelisse, Pfefferminz, Lavendel, Kamille, Seifenkraut, Thymian, Sauerampfer, Scharfgarbe, Ringelblumen, Spitzwegerich, Eberesche, Ringelblumen, Kamille und Majoran sowie Gartenblumen.

Der Brauch der Heilkräuter zu binden kannten schon die Römer und Germanen. Sie sahen die Kräuter als Lebewesen an, die eine Verbindung zu den Göttern haben. Nach der Christianisierung behielten die Menschen die Heilkräutersträuße, die dann in das christliche Brauchtum zur Marienverehrung eingeschlossen wurden. Unheil wird abgewehrt: Die gesegneten Kräuterbüschel werden im Haus (Hergottswinkel) aufgehängt, wo sie gegen Krankheit, Gewitter und Blitzschlag helfen sollen. Ein Kräuterbüschel kam früher auch in den Stall, um das Tier vor Krankheiten zu bewahren.

Geradezu prädestiniert für die Weihe ist die Weiler Kapelle, eine Marienkapelle aus dem Jahr 1568, wie der Stein über dem Türrahmen zeigt. Dekan Eugen Dannenberger zelebrierte den Gottesdienst, welche die Unadinger Alphornbläser musikalisch umrahmen. Erstmals waren auch Pilger vom Himmelreich-Jakobsweg mit dabei, welche Halt in Weiler machten. Seit vergangenem Jahr ist die Weiler Kapelle an diesen Pilgerweg angeschlossen. Das sakrale Kleinod lädt viele Menschen ein, um hier zu Entschleunigung gelangen, wie Roland Stefan informiert. Das danach: Ein wichtiger Punkt ist auch das gemütliche Beisammensein im Anschluss an den Gottesdienst. Bei Kaffee, Zopf und Grillwurst tauschen sich die Gläubigen aus. Dabei gab es viel Lob für den Förderverein, der vor zehn Jahren gegründet wurde, und ganze Arbeit leistete, um das sakrale Kleinod wieder seiner ursprünglichen Bestimmung übergeben zu können.

Was steckt dahinter? Maria Himmelfahrt wird nicht nur in der katholischen und evangelischen Kirche gefeiert, sondern auch in der orthodoxen und apostolischen Kirche. Die Kräuterweihe geht auf einen heidnischen Brauch zurück. Die gesegneten Kräuterbüschel sollen nicht nur Krankheit bei Mensch und Tier abwehren, sondern auch Haus und Stall vor Unheil schützen. Noch hilfreicher sind die Kräutersträuße, wenn sie mit einem blauen Band, die Farbe der Muttergottes, zusammen gebunden werden.

