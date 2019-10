Das Duo Fasciculus, Stefanie Kirner und Robert Sägesser, führte bei seinem Auftritt die Gäste durch die faszinierende Welt der Musik in verschiedenen Zeitepochen. Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke konnte die beiden Musiker für ein Konzert anlässlich der Veranstaltungen zur 1200-Jahr-Feier gewinnen. Nach Meinung der Veranstalter hätten ruhig viel mehr Besucher diesen wunderbaren Musikgenuss erleben sollen.

Stefanie Kirner ist in der Region keine Unbekannte und hat mit ihrer Harfe schon so manche Veranstaltung bereichert. An ihrer Seite der Robert Sägesser, der freischaffende Künstler, der sich vor allem auf die Musik von Mittelalter bis Barock spezialisierte. Zusammen bilden die beiden Musiker das Duo Fasciculus, ein kleines Bündelchen mit großer Wirkung. Stefanie Kirner imponierte mit gleich drei unterschiedlichen Harfen, wobei sie diesen nicht nur die herrlichsten Töne entlockte, sie stellte dieses Musikinstrument den Zuhörern auch vor. Nicht weniger spannend und lehrreich waren die Instrumente von Robert Sägesser wie das Krummhorn, Drehleier, Gamshorn oder Dudelsack.

Der musikalische Spannungsbogen erstreckte sich weit vom neunten Jahrhundert mit „Tota pulchra es, Hohelied der Liebe“ und bis zu dem gefühlvollen irischen Lied „Last Rose of Summer“. Dazwischen imponierten die beiden Musiker mit ihrem Können und ihrer Hingabe Musik der unterschiedlichen Zeitepochen und verschiedenen Ländern mitten ins Löffinger Städtle zu bringen. Früher hätte man diese Spielleute mit Ruhm und Ehre an den Fürstenhöfe überschüttet. Heute war es der ehrliche Applaus der wenigen Zuhörer, für ein gelungenes Konzert. Egal ob sakral angehauchte Musik, die Hommage an den Minnegesang und die musikalische Welt der Spielleute, über fröhlich-heitere Tänze bis hin zu den gefühlvollen Emotionen wie Edvard Griegs „Morgenstimmung“, „Greensleaves to a Ground“ oder die emotionsgeladene Schluss-Ballade „Last Rose of Summer“, Stefanie Kirner und Robert Sägesser vermochten mit einem wunderbaren Klangteppich das Publikum zu begeistern.