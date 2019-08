von Thomas Schröter

Der Löffinger Altbürgermeister Dieter Mellert ist in der Nacht auf Freitag im Alter von 78 Jahren gestorben. Mellert war 24 Jahre lang, vom 1. Juli 1975 bis 30. Juni 1999, Bürgermeister der Stadt Löffingen. Sein Amtsantritt fiel in eine Zeit, in der die Stadt finanziell sehr schlecht aufgestellt war.

Mellert bewies vom Tag seines Amtsantritts an Weitsicht und verstand es, auch unpopuläre Entscheidungen durchzuboxen, mit denen die Stadt schließlich wieder zu einem soliden finanziellen Fundament zurückfand . So konnte der langjährige Bürgermeister seinem Nachfolger zum Ende seiner Amtszeit geordnete Verhältnisse bei den Finanzen hinterlassen.

Mellert stoppt Bau des Hallenbads

In Zeit als Löffinger Bürgermeister es bei Mellert, nach der Kommunalreform die ehemals selbständigen Ortsteile zusammenzuführen. Er stoppte aufgrund der damaligen Finanzlage auch den Bau des geplanten Hallenbads, was sich im Nachhinein auch wegen der Folgekosten als richtige Entscheidung erwiesen hat.

Löffingen In Löffingen wird das Mittelalter lebendig Das könnte Sie auch interessieren

Unter Bürgermeister Dieter Mellert hat die Stadt außerdem das Gelände für die heutigen Baugebiete Reichberg 4 und Reichberg 5 erworben und den Startschuss für das Gewerbegebiet an der B 31 gegeben. Auch die Schließung des Krankenhauses Löffingen und die Umwandlung des Gebäudes in das heutige Altenpflegeheim St. Johann fällt in Mellerts Amtszeit, ebenso der Kauf der Edelstahlwanne für das Löffinger Waldbad, die auch heute noch gute Dienste leistet.

Konsequent, aber auch humorvoll

Nach seiner Zeit als Bürgermeister gehörte Dieter Mellert von 1999 bis 2014 drei Legislaturperioden lang dem Löffinger Gemeinderat an. In diesen 15 Jahren war er Mitglied im Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Wirtschaft. In seiner Zeit als Stadtrat vertrat er seine Standpunkte immer konsequent, selbst wenn er mit seinen Positionen alleine auf weiter Flur stand. Auch das machte seine Persönlichkeit aus. Doch selbst härteste Wortgefechte im Gemeinderat trug Mellert seinen politischen Gegnern nicht nach. Letztlich bestand das gemeinsame Ziel stets darin, die beste Lösung für Löffingen zu finden.

Außerdem mangelte es dem Altbürgermeister nicht an Humor. Er verstand es, Kollegen und Freunde in geselliger Runde zu unterhalten.

In vielen Gremien aktiv

Von 1979 bis 2009 war Mellert zusätzlich Mitglied des Kreistags Breisgau-Hochschwarzwald. Seit 1999 engagierte er sich im Ortschaftsrat Göschweiler, für den er bei den Neuwahlen in diesem Jahr nicht mehr kandidierte.

Dem Aufsichtsrat der Genossenschaft für seniorenfreundliches Wohnen gehörte er in Löffingen von dessen Gründung im Jahr 1997 bis zum Tag seines Todes an.