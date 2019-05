Von der Infrastruktur über die Nahversorgung bis zu Bildung und Erziehung: Stellvertretend für alle 14 Kandidaten, die für die SPD bei den Wahlen zum Gemeinderat antreten, gehen Mia Sanner, Joachim Streit, Dieter Köpfler und Georg Mayer im Gespräch mit dem SÜDKURIER auf kommunalpolitische Schwerpunkte ein, die die SPD in den kommenden Jahren setzen will.

Die Kandidaten

Mit 14 Kandidaten geht die SPD in das Rennen um Sitz und Stimme im Löffinger Gemeinderat: Georg Mayer (56), Bankkaufmann; Annette Heiler (56), Gas- und Wasserinstallationsmeisterin; Dieter Köpfler (51), Bankkaufmann; Inge Sibold (55), Bauzeichnerin; Rudolf Nägele (55), Mechaniker/Hausmeister; Beate Lubrich (50), Apothekerin; Bernd Heizmann (44) Servicetechniker/QMB; Susanne Sidi Yacoub (50), Heilpraktikerin und Mia Sanner (32), Schauspielerin treten in der Kernstadt an. Joachim Streit (52), Informatiker und Kerstin Straetker-Vogt (39), Lehrerin, stellen sich im Ortsteil Seppenhofen zur Wahl, während in Dittishausen Siegfried Sauer (59), Techniker und Tanja Kühnel (51), geprüfte Industriefachwirtin, antreten. In Reiselfingen kandidiert Jens Fischer (48), Rettungssanitäter. (tom)