Sicherlich mit etwas Wehmut – das konnte man in ihrer Abschiedsrede deutlich spüren – verließ Petra Kramer nach 28 Jahren die Vorstandschaft des KirchenchorsBachheim. "Wir sind eine tolle Gemeinschaft, haben das gleiche Hobby und immer viel Spaß miteinander". So wird die Ortsvorsteherin, die seit 1989 den Sopran verstärkt, auch weiterhin als Sängerin dem Kirchenchor die Treue halten. 2014 wurde Petra Kramer zur Ortsvorsteherin gewählt, eine zeitintensives Amt, dass ihr einfach nicht genügend Zeit für ihren Kirchenchor lasse, wie sie sagte.

Amt der Ortvorsteherin zeitintensiv

Der Vorsitzende Helmut Schreiber würdigte ihre langjährige Vorstandstätigkeit, die am 23. Februar 1991 als zweite Vorsitzende begann. Im Januar 2000 wurde Petra Kramer zur Vorsitzenden gewählt, ein Amt, das sie mit großem Engagement und Herzblut bis 2015 erfolgreich führte. Ihre Erfahrungen brachte sie als stellvertretende Vorsitzende im Anschluss ein und unterstützte ihren Nachfolger Helmut Schreiber bei seiner Arbeit.

Als Vorsitzende für erfrischende Spuren gesorgt

Die Arbeit von Petra Kramer hinterließen im Kirchenchor so manche amüsante und erfrischende Spuren. Etwa der erste Ausflug nach Rust "hier musste ich noch viel Überzeugungsarbeit leisten", erinnert sich Petra Kramer. Da dies bestens gelungen war, ging es dann später mit dem Chor und Petra Kramer voran nach Rom. Eine nicht immer leichte Aufgabe sei die Dirigentensuche, einmal sogar eine Dirigentenkündigung gewesen, so Helmut Schreiber. Der Chor kann sich nun über eine neue Nachfolgerin mit Elisabeth Faller freuen.

Dirigentensuche schwierig

Als Ortsvorsteherin dankte Petra Kramer für das Engagement des Chors in der Dorfgemeinschaft. Sie appellierte an ihre Chorkollegen dies auch in der Zukunft beizubehalten. "Gerade das Nudelfest ist ein richtiger Kraftakt geworden, doch das Bachheimer Fest ist es wert". Wert sei es auch, sich für den Ort in der Kommunalpolitik einzusetzen.

Appell für die Kommunalwahl

Der Ortschaftsrat habe beschlossen, in diesem Jahr nur mit einer Liste anzutreten. Sie hoffe, dass auf dieser Liste genügend – nämlich zwölf – Kandidaten aufgenommen werden können. "Wir brauchen ein gut gemischtes Gremium für unseren Ort Bachheim", so ihr Appell an die Sänger.

Lob vom Präses

Viel anerkennende Worte bekam Petra Kramer auch von Präses Eugen Dannenberger, der ihre ruhige und konstruktive Zusammenarbeit schätzte.