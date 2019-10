Der Kulturkalender zeigt seit Jahren am 1. November einen heiteren Abend, wenn das Kinder- und Jugendtheater Göschweiler (KiJuThe) die Bühne des Göschweiler Bürgersaals erobert. Die neueste Inszenierung ist ein Musical mit aktuellem und sozialkritischem Inhalt.

Stückauswahl: Auch in diesem Jahr haben die Regisseurinnen Petra Schonhardt, Gerda Winterhalder und Newcomerin Sybille Löffler ein Stück der Autorin Anette Suttkus ausgesucht. „Das Geheimnis des Schulkellers“, heißt die spannende Geschichte, welche die Besucher in die Welt von Vampiren und Geistern führt. Der Inhalt verspricht eine unterhaltsame Story, deren Hintergrund Mobbing, Anderssein und Freundschaft auf gar vielfältige Art und Weise aufzeigt.

Auch in diesem Jahr haben die Regisseurinnen Petra Schonhardt, Gerda Winterhalder und Newcomerin Sybille Löffler ein Stück der Autorin Anette Suttkus ausgesucht. „Das Geheimnis des Schulkellers“, heißt die spannende Geschichte, welche die Besucher in die Welt von Vampiren und Geistern führt. Der Inhalt verspricht eine unterhaltsame Story, deren Hintergrund Mobbing, Anderssein und Freundschaft auf gar vielfältige Art und Weise aufzeigt. Das Stück: So ist Daniela eine gute Schülerin mit Problemen. Als Streberin verschrien, wird sie von ihren Mitschülern im Schulkeller eingesperrt. Dort trifft sie Florentine, ein Vampirmädchen, das ebenfalls Schwierigkeiten mit den Mitschülern hat. Gemeinsam brechen beide die Tür auf und verlassen den Keller. Als Danny den Mitschülern erzählt, dass Vampire im Keller leben, wird sie ausgelacht, sie soll einen Beweis bringen, findet aber im Keller nur Florentine vor, welche in den gleichen Schwierigkeiten steckt. Zwei hilfreiche Gespenster bieten den beiden an, ihre Probleme zu lösen, indem sie ihre Körper tauschen und versuchen, in der Welt des Anderen Freunde zu finden. Der Versuch misslingt, doch am Ende treffen sich vier unterschiedliche Freunde, ein Mensch, ein Vampir und zwei Gespenster, regelmäßig im Schulkeller.

So ist Daniela eine gute Schülerin mit Problemen. Als Streberin verschrien, wird sie von ihren Mitschülern im Schulkeller eingesperrt. Dort trifft sie Florentine, ein Vampirmädchen, das ebenfalls Schwierigkeiten mit den Mitschülern hat. Gemeinsam brechen beide die Tür auf und verlassen den Keller. Als Danny den Mitschülern erzählt, dass Vampire im Keller leben, wird sie ausgelacht, sie soll einen Beweis bringen, findet aber im Keller nur Florentine vor, welche in den gleichen Schwierigkeiten steckt. Zwei hilfreiche Gespenster bieten den beiden an, ihre Probleme zu lösen, indem sie ihre Körper tauschen und versuchen, in der Welt des Anderen Freunde zu finden. Der Versuch misslingt, doch am Ende treffen sich vier unterschiedliche Freunde, ein Mensch, ein Vampir und zwei Gespenster, regelmäßig im Schulkeller. Musik: Das moderne Stück zeichnet sich nicht nur durch den erfrischend gespielten Inhalt aus, sondern auch durch die Musik. Arrangiert und komponiert hat die Musikstücke das Göschweiler Musik-Allround-Talent Gottfried Hummel. In diesem Jahr, so informiert Petra Schonhardt, hat sich eine neue KiJuThe-Band formiert. Zum Team von Martin und Gottfried Hummel kommen neu Heiko Albert und Niklas Hummels, sowie die Sängerin Pauline Spindler.

Das moderne Stück zeichnet sich nicht nur durch den erfrischend gespielten Inhalt aus, sondern auch durch die Musik. Arrangiert und komponiert hat die Musikstücke das Göschweiler Musik-Allround-Talent Gottfried Hummel. In diesem Jahr, so informiert Petra Schonhardt, hat sich eine neue KiJuThe-Band formiert. Zum Team von Martin und Gottfried Hummel kommen neu Heiko Albert und Niklas Hummels, sowie die Sängerin Pauline Spindler. Darsteller: Auf der Göschweiler Musical Bühne stehen 16 Akteure im Alter zwischen zehn und 18 Jahren. Realistisch können die Jugendlichen Mara Löffler, Marius Ganter, Nicolas Winterhalder, Lena Furtwängler, Maya Bölle und Lena Mayer den Schulalltag in Szene setzen. Draculas Erben sind die unsterblichen und doch auch ganz netten Vampire Angelina Bader, Jasmina Schätzl, Marlon Scherer, Carolin Wiehl und Marius Bernauer. Im Schulkeller leben auch die Hausgeister alias Hanna und Luisa Hogg, Laura Scherer und Jano Löffler sowie die Mumie Jessica Dunkels.

Auf der Göschweiler Musical Bühne stehen 16 Akteure im Alter zwischen zehn und 18 Jahren. Realistisch können die Jugendlichen Mara Löffler, Marius Ganter, Nicolas Winterhalder, Lena Furtwängler, Maya Bölle und Lena Mayer den Schulalltag in Szene setzen. Draculas Erben sind die unsterblichen und doch auch ganz netten Vampire Angelina Bader, Jasmina Schätzl, Marlon Scherer, Carolin Wiehl und Marius Bernauer. Im Schulkeller leben auch die Hausgeister alias Hanna und Luisa Hogg, Laura Scherer und Jano Löffler sowie die Mumie Jessica Dunkels. Sänger: Das Musical lebt vom Schauspiel und Gesang. Für Letzteren sorgen Lena Mayer, Marlon Scherer, Luisa Hogg, Jano Löffler, Laura Scherer und Paulina Spindler. Abgerundet wird dies durch die Tänze der Vampire und Geister.

Das Musical lebt vom Schauspiel und Gesang. Für Letzteren sorgen Lena Mayer, Marlon Scherer, Luisa Hogg, Jano Löffler, Laura Scherer und Paulina Spindler. Abgerundet wird dies durch die Tänze der Vampire und Geister. Helfer vor und hinter der Bühne: Um das Musical auf der Göschweiler Bühne richtig ins Licht und Ton zu setzen, steht das Team Gottfried Bernauer und Benjamin Blatter parat. Die neue Souffleuse ist Philippa Spindler. Für die Bewirtung der Gäste sorgen die Roßwaldhexen.

Um das Musical auf der Göschweiler Bühne richtig ins Licht und Ton zu setzen, steht das Team Gottfried Bernauer und Benjamin Blatter parat. Die neue Souffleuse ist Philippa Spindler. Für die Bewirtung der Gäste sorgen die Roßwaldhexen. Das Ensemble: Vor zwölf Jahren wurde das Kinder- und Jugendtheater in Göschweiler aus der Taufe gehoben, heute gehört es zu den Institutionen, die das kulturelle Leben in der Region Löffingen bereichern und Fans in allen Altersgruppen hat.

Vorstellungen

Gleich zwei Aufführungstermine des Kinder- und Jugendtheaters stehen fest, am Freitag, 1. November, und Samstag, 2. November, jeweils um 19 Uhr. Die Saalöffnung ist bereits um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Löffingen, im Dorfladen Rötenbach, bei den Mitwirkenden und an der Abendkasse.