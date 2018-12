Egal ob in der katholischen oder evangelischen Kirche in Löffingen oder in den Ortsteilen Bachheim, Unadingen oder Göschweiler, hier hatten sich die Verantwortlichen viel Mühe gegeben, um den Kindern den Sinn der Weihnacht erlebbar werden zu lassen. "Es sind nicht die Geschenke, welche Weihnachten ausmachen, sondern mit dem Herzen zu sehen", so die Botschaft in den Kirchen. Ein Dach über dem Kopf zu haben, jeden Tag etwas zu essen und vor allem Frieden, ist heute nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, wie in den Krippenfeiern sehr deutlich wurde.

In den voll besetzten Kirchen kam diese Weihnachtsbotschaft gut an, auch die Friedenslichter, welche die Kinder mit nach Hause nehmen durften, setzten dieses Zeichen. Begleitet wurden die Kinderkrippenfeiern durch musikalischen Beiträge, welche den Spielen einen besonderen Reiz gaben.

Im Einsatz waren insgesamt über 100 Kinder. Die Krippenfeiern wurden als Familiengottesdienste gestaltet, in denen die Gläubigen mit zahlreichen Weihnachtsliedern mit eingebunden waren. An Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag waren es die Kirchenchöre, Musikkapellen und Männergesangvereine, welche die Festgottesdienste bereicherten.