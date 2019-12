Noch sind die Weihnachtsferien nicht da, doch das Kinderferienprogramm ist fertig, informiert Jana Wehrle von der Tourist-Information Löffingen. Nicht nur für die Kinder, sondern für die gesamte Familie lockt am Freitag, 27. Dezember, um 16.30 Uhr die Fackelwanderung zum Haslachhof . Von der Tourist-Info geht es mit den leuchtenden Fackeln direkt zum Hof von Eva und Wolfram Wiggert. Hier werden die großen und kleinen Gäste musikalisch empfangen, es locken Glühwein, Punsch und Gebäck, bevor es zur Führung durch den Hof geht. Anmeldungen sind erforderlich bis zum Veranstaltungstag um 12 Uhr. „Wir basteln ein Schneebild“, heißt es für die Kinder am Freitag, 3. Januar. Ab 10 Uhr wird das Kuckyteam ein Winterbild mit Knülltechnik zaubern.

Bereits am 19. Dezember startet der Raclette-Plausch für die ganze Familie. Am Dorfkiosk in Bachheim wartet ein Apero mit Glühwein oder Punsch, bevor es zu einer kleinen geschichtlichen Abendwanderung mit einem ortskundigen Führer geht. Fackeln oder Stirnlampen erleuchten den Weg. „Die Fackeln können auch hier in der Tourist-Info erworben werden“, sagt Jana Wehrle. Nach der Wanderung lockt am warmen Ofen im Dorfkiosk von Christoph Vögelin das originale Raclette mit dazu passenden Zutaten. Beginn ist um 19 Uhr am Dorfkiosk. Die Veranstaltung wird auch am Donnerstag, 9., und 23. Januar, sowie 7. Februar wiederholt. Anmeldungen bei der Tourist-Info Löffingen oder unter Telefon 07652/120 683 50.

In der Löffinger Stadtbücherei erwartet am 18. Dezember um 17 Uhr der Lesedrache für alle Kinder ab der dritten Klasse. Tante Molly und die Lesemäuse treffen sich wieder Anfang Januar. Das Buch wird zum Erlebnis bei allen Veranstaltungen in der Stadtbücherei, die während der Ferien offen hat.

Geöffnet ist auch der Jugendraum dienstags von 16 Uhr bis 18 Uhr für alle Teens zwischen elf und 15 Jahren, mittwochs ist der Kidstreff (acht bis elf Jahre) und freitags ist von 17 Uhr bis 20 Uhr Freetime für alle Kinder und Jugendlichen zwischen elf und 21 Jahren, danach von 20 Uhr bis 21 Uhr für alle von 16 bis 21 Jahren.

Keine Chance für Langeweile heißt es beim Kinderferienprogramm der HTG. Die Kuckyteams in allen zehn Gemeinden sorgen für ein buntes Programm. So gibt es beispielsweise am 18. Dezember im Kurhaus in Titisee um 16 Uhr die Geschichte mit der Weihnachtsmaus. An Heiligabend heißt es um 10 Uhr „Auf den Spuren des Christkinds“. Gemeinsam wird in der Tourist-Info in Lenzkirch mit Geschichten und Basteleien wird auf das Christkind gewartet.