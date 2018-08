Seine Liste an Auszeichnungen ist lang, sein Engagement für die Menschen mit Handicap bewundernswert, sein steter Kampf gegen Barrieren zielbewusst und ausdauernd – die Rede ist von Willi Rudolf. Mit seiner erstaunlichen Biografie beeindruckt der sympathische Mann im Rollstuhl auch die Besucher in Löffingen. Ganz bewusst öffnete er sich als schwerstbehindertes, flach im Bett liegendes Kind, mit Spiegeln das Fenster zur Welt. Bei der Autorenlesung war es umgekehrt. Der Kämpfer Willi Rudolf ermöglichte den Gästen in der Touristinfo einen Blick in das Leben mit Handicap.

Willi Rudolf ist ein blitzgescheiter Schwabe, obwohl er nach der fünften Schulklasse bereits entlassen wurde. Mit Mut kämpft er nicht nur für sich, sondern für alle Menschen mit Handicap und scheut dabei auch nicht den Weg zu den Politikern und Promis. "Inklusion ist nichts Außergewöhnliches, Inklusion sollte eigentlich ganz normal sein", so erklärt der an Kleinwuchs erkrankte Autor.

Dies bedeutet für ihn, dass Behinderte weder missachtet noch in Watte gepackt werden wollen. "Jeder Mensch hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben", so Löffingens Inklusionsbeauftragte Anette Scherzinger. "Ein wichtiges Element dabei ist die Mobilität", so Rudolf, die für ihn ein Stück Freiheit bedeutet. Autofahren wurde für ihn allerdings erst möglich, nachdem er die behördlichen Hürden gemeistert hatte.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein