Beim großen Bürgerfest anlässlich der 1200-Jahr-Feier der Baarstadt versetzte Anna Diehr im Sommer die Löffinger in Staunen. Beim Open Air Konzert der Stadtmusik im Juli war die 21-jährige Löffingerin die künstlerische Überraschung. Sie schuf zu den von der Stadtmusik gespielten Werken unter den Blicken der Zuschauer innerhalb kurzer Zeit Kunstwerke. Jetzt hat die Stadt Löffingen diese Exponate erworben und will sie im Rahmen einer Ausstellung einer breiten Öffentlichkeit zeigen.

Zur Person

Anna Diehr (21) besuchte die Realschule in Löffingen. An den Kaufmännisch-hauswirtschaftlichen Schulen in Donaueschingen absolvierte sie ihr Abitur, bevor sie auf Reisen ging. In Afrika holte sie sich nicht nur Impression für ihre Kunst, sondern lernte auch viel fürs Leben. Mit 13 Jahren entdeckt sie ihre künstlerische Ader, vieles probierte sie aus, Hennabemalungen, temporäre Tattoos, Zeichnen und Malen. In ein paar Tagen beginnt das Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Sechs Semester warten auf die talentierte Löffingerin bis zum Diplom.